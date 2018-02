Opnieuw lagere winst en meer passagiers Schiphol

Royal Schiphol Group heeft in 2017 opnieuw een fors lagere nettowinst geboekt dan een jaar eerder. Het nettoresultaat kwam uit op 280 miljoen euro, 8,7 procent lager dan in 2016 (306 miljoen euro), maakte het luchthavenbedrijf vrijdag bekend. Ook in 2016 viel de winst lager uit dan in 2015, toen die nog 374 miljoen euro bedroeg. De omzet van Schiphol Group steeg afgelopen jaar met 2,4 procent naar 1.458 miljoen euro.

De belangrijkste reden voor het lagere resultaat is volgens Schiphol de investeringen die de luchthaven moest doen om het groeiende aantal passagiers aan te kunnen. Op luchthaven Schiphol steeg dat aantal met 7,7 procent naar 86,5 miljoen. Schiphol kreeg vorig jaar veel kritiek vanwege lange wachtrijen bij veiligheids- en grenscontrole op piekdagen.

De bestaande capaciteit van de luchthaven was al volledig benut, waardoor de aanpassingen kostbaar waren, aldus Schiphol. “Wij zijn volop aan het investeren in luchthaveninfrastructuur, zoals de nieuwe pier en terminal, om de kwaliteitservaring voor onze reizigers en de airlines op het juiste niveau te houden”, zegt president-directeur van Schiphol Jos Nijhuis in een persverklaring.

De afgelopen drie jaar daalden de havengeldtarieven met 23 procent. De daling per april 2017 op Schiphol (7,1 procent) werd gecompenseerd door de stijging van het aantal passagiers (7,7 procent). In april 2018 zullen de havengeldtarieven weer stijgen, met 5,4 procent, volgens Schiphol.

Schiphol Group is eigenaar van Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport en bezit 51 procent van de aandelen in Eindhoven Airport. In Eindhoven steeg het aantal passagiers met 19,5 procent tot 5,7 miljoen en het aantal vliegbewegingen met 18 procent naar 36.470.

Schiphol zit aan maximum

Het aantal vliegbewegingen bereikte in 2017 bijna het maximum. Met de overheid en de omgeving heeft de luchthaven afgesproken om tot en met 2020 maximaal 500.000 starts en landingen te verwerken. Dat betekent dat de luchthaven de komende twee jaar amper kan groeien. In januari 2018 lag het aantal vliegbewegingen weer 4,1 procent hoger dan in januari 2017, evenals het aantal passagiers (+7,6 procent). Nijhuis:

“Nieuwe afspraken over verdere veilige, slimme en duurzame ontwikkeling van de luchtvaart na 2020 zijn nodig om onze maatschappelijke opdracht - het optimaal verbinden van Nederland met de rest van de wereld - te kunnen blijven vervullen.”

Om Schiphol te ontlasten besloot het kabinet in 2014 om de luchthaven bij Lelystad uit te breiden als ‘vakantievliegveld’. Een langere landingsbaan is al aangelegd. De vernieuwde luchthaven zou volgens het kabinet in 2019 moeten opengaan, maar onlangs bleek een kamermeerderheid voor uitstel te zijn, inclusief coalitiepartij ChristenUnie. Uitstel noemt KLM-baas Pieter Elbers in een interview met NRC deze vrijdag “heel pijnlijk en schadelijk” als daardoor de groei van Schiphol stokt.

Nijhuis vertrekt uiterlijk eind maart als topman bij Schiphol. Een opvolger is nog niet bekend.