Publiek kan maandag afscheid nemen van Ruud Lubbers

Wie afscheid wil nemen van de woensdag overleden oud-premier Ruud Lubbers kan maandag terecht in de katholieke Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam. Het publiek is daar welkom tussen 13.00 en 19.00 uur en er ligt een condoleanceregister in de kerk. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst laten weten namens de familie Lubbers. Voor genodigden is er dinsdag om 12.00 uur een besloten herdenkingsdienst in dezelfde kerk aan de Mathenesserlaan. Aansluitend is de begrafenis in familiekring. Lubbers overleed woensdag op 78-jarige leeftijd. De CDA’er was van 1982 tot 1994 minister-president van drie kabinetten. Daarvoor was hij minister van Economische Zaken en CDA-fractievoorzitter. Hij woonde in Rotterdam. (ANP/NRC)