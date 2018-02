Kan ik mijn pensioengat nog dichten?

In deze rubriek wordt iedere week een vraag over geld beantwoord. Zelf een vraag voorleggen? Mail naar geld@nrc.nl

Onderhand zijn er weinig mensen die géén pensioengat hebben. Vaak ongemerkt, want velen van ons negeren ons pensioen omdat we het oninteressant of ingewikkeld vinden. Hoe ouder je wordt, des te lastiger valt het te repareren. Je hebt tenslotte minder tijd over om beleggingen te laten renderen.

In Nederland Pensioenland was lang de regel dat iemand ruim voor zijn pensioen zijn aandelen moest omzetten in obligaties of geld voor de spaarrekening. Het idee: aandelen kunnen resulteren in een leuke winst, maar ook in een groot verlies. Dat risico moest je niet nemen als je vlak voor je pensioen zat, of al was gestopt met werken.

Van die regel wordt steeds vaker afgeweken – zeker nu spaarrekeningen en obligaties zo weinig opbrengen. De Amerikanen gelden als voorbeeld: zij laten hun vermogen al veel langer deels in aandelen zitten na hun pensioen. Die zetten ze dan stukje bij beetje om in cash.

Een indexfonds is een relatief veilige manier van beleggen in aandelen. Daarbij is het wel belangrijk wélk fonds je kiest. Het beste zijn brede fondsen, die een index volgen met honderden tot duizenden beursgenoteerde bedrijven over de hele wereld, uit uiteenlopende sectoren. De inleg is dan zo gespreid belegd dat je geen onnodige risico’s loopt.

Beleggen kan je prima zelf, bijvoorbeeld via een beleggingsrekening bij De Giro of Binck. Wees dan wel voorbereid op een complexe puzzel: welke indexfondsen kies je? En hoeveel procent van je geld stop je in aandelen en hoeveel in obligaties?

Voor wie niet wil puzzelen zijn bijvoorbeeld Meesman Indexbeleggen en Brand New Day alternatieven: zij hebben voorbeeldportefeuilles die een mix bevatten van brede indexfondsen voor obligaties en aandelen.

Om het concreet te maken vroegen we Arend Jan Velsink, directeur beleggen bij Brand New Day, om het scenario door te rekenen van een 58-jarige man met een pensioengat van 200 euro per maand, ervan uitgaande dat hij op zijn 67ste met pensioen gaat en 90 jaar wordt.

„Iemand in die positie moet zwaar investeren, wil hij dat gat nog dichten”, zegt Velsink. Misschien klinkt een gat van 200 euro per maand bescheiden, maar deze man heeft dat bedrag wel 23 jaar lang elke maand nodig. Zou hij vanaf nu tot zijn pensioen iedere maand 250 euro beleggen – toch een flink bedrag – dan lukt het al niet meer. Hij kan dan, gecorrigeerd voor inflatie, als gepensioneerde maar 120 euro per maand opnemen. Velsink: „Anders bestaat de kans dat de pot al vóór zijn 90ste op is.”

Bij zijn berekeningen ging Velsink ervan uit dat de man 55 procent van zijn inleg in aandelen steekt en de rest in obligaties, via de indexfondsen van Brand New Day. Die verhouding wordt vanaf zijn pensionering stapsgewijs teruggebracht naar 30 procent aandelen.

Als bruto rendement is Velsinks uitgangspunt 6,5 procent bij aandelen en 2,5 procent bij obligaties. Daar trok hij de kosten van af: de jaarlijkse inflatie, vermogensbelasting en de kosten van Brand New Day. Alleszins redelijk, oordeelt Hendrik Meesman van Meesman Indexbeleggen, die meekeek naar Velsinks berekeningen.

Zijn er nog andere oplossing voor de 58-jarige met een pensioengat? Zeker. Hij zou langer kunnen doorwerken. En stel dat hij door zoiets als een erfenis nu in één klap 20.000 euro kan inleggen, dan haalt hij die 200 euro extra pensioen per maand ruim, uitgaand van de bovenstaande rendementen. Al is dat nooit zeker: op de beurs zijn duizend verschillende scenario’s denkbaar.