Jacob Riis The Other half

In 1870 arriveerde de Deense immigrant Jacob Riis (1849-1914) op 21-jarige leeftijd in New York. Platzak en zonder werk, tot hij in 1873 een baan kreeg bij de Evening Sun. Riis was geïnteresseerd in de slechte woonomstandigheden van de inwoners van de Lower East Side en groeide uit tot een van de belangrijkste journalisten en sociaal-hervormers in het New York van rond de eeuwwisseling. Riss wordt beschouwd als één van de grondleggers van de documentaire fotografie. FOAM Amsterdam toont vanaf 16 februari werk van hem en tijdgenoten.