De liefjes van Trump

Een minister die samen met zijn ambtenaren van Buitenlandse Zaken verbeten vocht om de onthulling van zijn geheim door de Volkskrant te voorkomen. Dat is het beeld dat oprijst uit de reconstructies van de zaak-Zijlstra.

Zo werd het een klassiek journalistiek verhaal met een happy ending waarvan ze in Hollywood zouden smullen: de vrije pers wint het van de overheid. Denk aan films als All the President’s Men (Robert Redford) en nu The Post (Meryl Streep). Wie gaat straks Natalie Righton spelen, de verslaggever van de Volkskrant, die Zijlstra zo vasthoudend ten val bracht?

Wat mij in zulke zaken steeds weer fascineert, zijn de vindingrijke machinaties van overheidswege. De trainerende perswoordvoerders, de hogere ambtenaren onzichtbaar manipulerend op de achtergrond, de politicus die met uitstel afstel hoopt te kopen.

Ik zag het dezer dagen ook weer opduiken in een nieuwe affaire uit het privéleven van Donald Trump. The New Yorker, een kwaliteitsweekblad, publiceerde een groot artikel van Ronan Farrow (de zoon van Mia Farrow en Woody Allen die Harvey Weinstein ontmaskerde) over een zekere Karen McDougal, een fotomodel uit de kringen van Playboy. Zij zou een negen maanden durende relatie met Trump hebben gehad, minder dan twee jaar nadat hij in 2005 met het Sloveense model Melania Knauss in het huwelijk was getreden.

McDougal is gebonden aan een zwijgplicht, maar een vriend van haar, ene John Crawford, durft er wel over te praten. Hij heeft ook belastende aantekeningen laten publiceren die zij in die periode gemaakt heeft.

Ik geef er enkele in het origineel weer: „I was so nervous! I was into his intelligence + charm. Such a polite man. We talked for a couple hours – then, it was ‘ON!’ We got naked + had sex. (…) He offered me money. I looked at him (+ felt sad) + said, ,,No thanks – I’m not ‘that girl’. I slept w/you because I like you – NOT for money.’’ – He told me ‘you are special’.”

Mijn indruk is dat The New Yorker niet over één nacht ijs is gegaan. Het verhaal bevat veel details, inclusief data en locaties. McDougal mocht zich soms ook tussen gasten en familieleden van Trump begeven en hij liet haar de Trump Tower zien met de „aparte slaapkamer” van Melania waarover hij zei dat ze „van haar ruimte hield om te lezen en alleen te zijn”.

Terloops beschrijft Farrow nog een andere affaire die Trump in diezelfde periode had met de pornoster Stephanie Clifford. Nu moet Trump in zijn privéleven vooral zelf weten wat hij doet, zolang hij maar binnen de wet blijft. De vraag is zelfs of serieuze bladen als The New Yorker daarover moeten berichten. Toch wordt dat verdedigbaar, zodra Trump zich met allerlei duistere trucs uit de wind laat houden. Beide vrouwen is een zwijgplicht opgelegd. Ze werden kort voor de presidentsverkiezing afgekocht met beloftes over werk en wonen.

In het geval van McDougal werd haar verhaal over haar relatie met Trump voor 150.000 dollar aangekocht door het blad de National Enquirer. Vervolgens stopte de met Trump bevriende eigenaar van het blad het artikel in de doofpot van zijn la. Een veel gehanteerde tactiek in die kringen. Het lijkt te doortrapt om waar te zijn, maar Trump moet in dit opzicht niet onderschat worden.