Terwijl ik alle bundels van mijn favoriete dichter Lucebert samen met de dvd’s van Woody Allen in mijn open haard stond te verbranden, hoorde ik op de radio dat we binnenkort groen gecremeerd kunnen worden. Elektriek dus. Een klassieke gascrematie staat namelijk gelijk aan honderdveertig douchebeurten van acht minuten en dat kan dus echt niet meer. Ondertussen vroeg ik me af of je als orgaandonor korting krijgt. Zonder hart & nieren brand je toch korter?

Hierdoor dacht ik automatisch aan Henry de crematiekeizer, die er door het kleinere aantal brandminuten zeker op vooruit gaat. En als ik iemand een financieel mazzeltje gun dan is het Henry. Kent u hem nog? Hij was die integere voorzitter van de VVD die om persoonlijke redenen moest terugtreden. Dat om persoonlijke redenen terugtreden is inmiddels een goede partijtraditie bij de liberalen. Inclusief de warme woorden van een geëmotioneerde premier die steevast spreekt over ‘een persoonlijk drama’.

Maar die Henry was dus VVD-voorzitter toen onze Halbe in 2016 voor dat congres stond te hallucineren dat hij op bezoek was geweest in het Center Parcs-huisje van Vladimir, die hem daar allerhande staatsgeheimen had toevertrouwd.

Donderdag heb ik Halbe ontmoet en hij is nog steeds uit balans. We gingen samen naar Sven kijken. Even lekker ontspannen iemand een persoonlijk succesje zien halen.

Hij denkt zelf dat zijn rare toespraak op dat congres door de coke kwam. Die rommel ging daar toen rond en zat in een klein papieren envelopje dat gevouwen was van het beroemde bonnetje van Fredje en Ivo.

Ik vroeg hem hoe mevrouw Zijlstra reageerde toen hij in 2016 thuiskwam van dat idiote congres. Zij kon zich natuurlijk niets herinneren van de titanenontmoeting Zijlstra en Poetin. Zijn vrouw was vooral bezorgd. Ging het wel goed met hem? Draaide hij niet een beetje door? Moest hij geen professionele hulp zoeken? Hij heeft haar toen uitgelegd dat hij alles uit landsbelang deed. Poetin had dat allemaal wel degelijk gezegd. Vraag maar aan Jeroen. Waarop mevrouw Zijlstra opperde dat Vladimir dat in 2006 had verteld. Tien jaar eerder. Oude meuk dus. Moest Halbe niet een beetje actueler zijn? Hij wilde toch minister worden? Toen kregen ze ruzie en was het een tijdje Siberisch koud tussen Halbe en zijn vrouw. Hij werd een aantal maanden verbannen naar de logeerkamer. Met zo’n knettergekke idioot wilde mevrouw Zijlstra niet in een en dezelfde sponde dromen.

Ik vroeg of niemand van de congresgangers na afloop een kritische vraag had gesteld. Zo dom zijn die VVD’ers toch ook weer niet? Maar volgens Halbe luistert niemand naar die congresbabbeltjes. Iedereen is daar uitsluitend voor het bier, de bitterballen en de dixielandmuziek. En je moet netwerken. Je eigen toekomst veiligstellen. Kijken of iemand nog een baantje voor je heeft. Een nevenfunctie. Iets in de commissariatensfeer. Loek en Ed zijn daar goed in. Die speech was gewoon twee kilo lulkoek die niemand interesseerde. Maar heeft je vrouw nooit gezegd dat je deze onzin recht moest zetten? De tranen in zijn ogen spraken boekdelen.

„Dom, dom, oliekoekendom”, mompelde de ooit zo zekere en ferme Fries, die bekend stond om zijn standvastige politieke meningen over asielzoekende vluchtelingen.

Toen moest hij weg. Op de valreep had ik nog één vraag: is er niet iets mis met het drinkwater in Wassenaar? Want daar woont Halbe. En hij is niet de enige inwoner met vreemd gedrag. Neem dat kruimelcriminele duo Hoekema en Barth met hun wachtgeldfraude en die gênante bedelmailtjes om huurverlaging voor die idiote villa. Halbe keek me bedremmeld aan. Ik vroeg wat hij nu gaat doen. Wat kan je nog na zo’n blunder? Niks. Hij wil een tijdje anoniem in de luwte bivakkeren. Gewoon onzichtbaar herstellen. Hoe hij dat wil doen? Hij denkt er aan om Erdogan Galjaard op te volgen. Directeur bij RTL dus. Waarom daar? Volgens Halbe kan je daar ongestoord zielsongelukkig zijn. En het voordeel van RTL is: bijna niemand kijkt naar je.