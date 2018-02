Forum voor Democratie zet drie kritische leden uit de partij

Het bestuur van Forum voor Democratie heeft opnieuw het lidmaatschap van prominente leden opgezegd. Nu gaat het om Gert Reedijk, Arthur Legger en Freek Jan Berkhout, die vorig jaar nog kandidaat waren bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat bevestigen de drie.

Anderhalve week geleden mailden zij een kritische brief aan een honderdtal leden, inclusief het partijbestuur. Daarin vroegen ze om hervormingen om FvD democratischer te maken. Aanleiding voor hun schrijven was de opzegging van het lidmaatschap Robert de Haze Winkelman en zijn vrouw Betty Jo Wevers.

Net als in het geval van De Haze Winkelman en Wevers, verwijt partijleider Baudet de drie in de opzegbrief dat ze “op oneigenlijke wijze, zowel intern als via de media, geprobeerd [hebben] de gecontroleerde uitbouw van de partij actief tegen te werken en het partijbestuur te ondermijnen.” Baudet schrijft ook: “Uw acties zijn buitengewoon schadelijk voor Forum voor Democratie.”

Eerder stapte de nummer drie op de Kamerlijst van de partij ook al op, uit onvrede over het uit de partij zetten van De Haze Winkelman en Wevers.