Verdachte beveiliger blijft vastzitten voor dood man

De beveiliger die wordt verdacht van de dodelijke mishandeling van de Rotterdammer Jip Jurg, vorige maand op het Schouwburgplein in die stad, moet nog ten minste 90 dagen vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de Rotterdamse rechtbank gisteren bepaald. De 32-jarige Jip Jurg had na een feestje van het filmfestival in de schouwburg een aanvaring met drie beveiligers omdat hij met een glas bier naar buiten was gelopen. Hij ging na de schermutseling nog in een taxi naar huis, maar werd een dag later door zijn vader dood in bed aangetroffen. Alle drie de beveiligers zijn verdachten in de zaak, maar alleen de 37-jarige Rotterdamse beveiliger zit nog vast; de andere twee zijn na enkele dagen heengezonden. (NRC)