Federer is de oudste nummer één ooit

Op een vrijdagavond in een dampende Ahoy in Rotterdam, voor even het centrum van de tenniswereld, juicht Roger Federer om negen uur ingetogen. De handen voor zijn ogen. Terug op nummer één. Op zijn 36ste, in zijn 21ste jaar als prof, in zijn 1392ste wedstrijd. Onverzadigbaar tot de laatste snik.

Door een 4-6, 6-1 en 6-1 zege op Robin Haase in de kwartfinale bij het ABN Amro-toernooi, slaagt zijn last minute-operatie om naar Nederland af te reizen. De huidige nummer twee gaat nu Rafael Nadal in punten voorbij op de nieuwe wereldranglijst, die maandag uitkomt. Het is de – voorlopige – climax van een ongekende opmars die hij januari vorig jaar inzette, nadat hij door een knieblessure was weggezakt naar de zeventiende plek.

Ahoy is tot de nok gevuld, een staande ovatie klinkt voor Federer bij opkomst om half acht. Je voelt de vibe, de importantie van dit duel. Hoogstaand begin, spectaculaire rally’s, Haase die op zijn top speelt en de eerste set pakt – de eerste set ooit die hij weet te winnen van Federer.

Een heerlijke en tegelijk wat schizofrene ambiance; Nederlandse speler op de baan, veel Zwitserse vlaggen op de tribune, het publiek meer op de hand van Federer. Ach, het is ze vergeven, het fanschap van Federer is een mondiaal fenomeen.

Federer schakelt in de tweede set een tempo bij, de machinerie gaat vol draaien en hij sloopt de grieperige en licht trekkebenende Haase uiteindelijk vrij eenvoudig. Een dubbele fout van Haase op matchpoint zet Federer terug op zijn troon. Je voelt de historische lading bij de ceremonie, met emoties bij Federer.

Andre Agassi

Federer ontstijgt zijn leeftijd, overvleugelt generaties, verbreekt records die niet te breken leken. Hij wordt de oudste nummer één van de wereld, tot dusver was dat Andre Agassi, die op zijn 33ste lijstaanvoerder was. Federer stond najaar 2012 voor het laatst nummer één.

Het is symbolisch dat het in Rotterdam gebeurt. Federer vertelde deze week in een interview met NRC dat hij hier in februari 2004 zijn eerste toernooi als nummer één van de wereld speelde. „Er stonden toen toeschouwers bij mijn training en ik dacht: wat doen zij hier? Toen realiseerde ik me: ik ben nummer één van de wereld.”

Rotterdam was ook het eerste toernooi waar hij zich twee jaar geleden voor moest terugtrekken, nadat hij een knieblessure had opgelopen bij een ongelukje in de badkamer. Terugredenerend was dat indirect het startpunt van zijn wederopstanding; hij stapte er een half jaar uit, revalideerde, trainde veel, ontwikkelde zijn spel, kwam met hernieuwde energie terug en won vanaf begin 2017 drie grand slams: de Australian Open (twee keer) en Wimbledon.

De nummer één-positie leek onrealistisch, mede doordat Federer een beperkt aantal toernooien speelt door zijn leeftijd. Afgelopen november was hij dichtbij, maar nadat hij verloor in de halve finale van de ATP Finals in Londen „dacht ik dat ik nooit meer nummer één zou worden”, zei hij deze week. „Zo speelde ik ook op de Australian Open, zonder aan de ranking te denken.”

Hij won in Melbourne, kwam dicht in de buurt van Nadal op de ranglijst en besloot tot verrassing van velen in Rotterdam de beslissende slag proberen te slaan. Man met een missie. „Ik ga niet net doen alsof ik hier ben om tulpen te kijken.” Federer, hij is terug op de plek waar hij hoort.