FC Groningen pakt punt bij VVV

Het zwaar in problemen verkerende FC Groningen heeft een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. Daar zag het helemaal aan het begin van de wedstrijd nog niet naar uit.

Al na anderhalve minuut scoorde Vito van Crooy de 1-0 voor VVV. Maar de thuisploeg kon de goede start geen vervolg geven, want na een kwartier maakte Rutsu Doan gelijk.

Daarna was het lange tijd een saaie bedoening in De Koel. Maar de slotfase was wel weer opwindend met flinke kansen aan beide kanten. Toch bleef het 1-1.

Groningen wacht daarmee nog altijd op de eerste overwinning van 2018 en staat nu op de dertiende plaats. VVV presteert dit seizoen verrassend goed en zal ook na deze speelronde op de tiende plaats blijven.

FC Groningen maakte deze week bekend na dit seizoen Danny Buijs aan te stellen als nieuwe trainer. De huidige coach, Ernest Faber, beleeft zware tijden. Hij zette begin deze week aanvaller Lars Veldwijk terug naar het beloftenelftal, omdat die zou hebben geweigerd in te vallen tegen ADO afgelopen zondag.