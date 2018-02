Facebook in België veroordeeld voor schenden privacy

Facebook is in België veroordeeld voor het schenden van privacy van haar gebruikers. Het mediabedrijf overtreedt de privacywet door het surfgedrag van internetgebruikers te registreren en moet daarmee stoppen. Ook moet het alle onwettig verkregen persoonsgegevens vernietigen. Dat heeft de rechtbank in Brussel op vrijdag besloten.

De rechter gaf een Belgische privacycommissie gelijk die een rechtszaak had aangespannen. De Amerikaanse multinational betoogde dat de Belgische rechter niet bevoegd was om te oordelen over het privacybeleid van Facebook. De rechtbank oordeelde dat het wel kon nagaan of de privacy van Belgische gebruikers in het geding was.

Facebook moet vonnis publiceren anders volgt dwangsom

In het vonnis oordeelt de rechtbank dat Facebook haar gebruikers onvoldoende informeert over het feit dat ze informatie over hen verzamelen. Ook geeft het bedrijf niet aan wat de aard van deze informatie is, wat ze met de informatie doen en hoe lang ze deze data bewaren. Daarnaast stelt de Brusselse rechter dat Facebook:

“geen geldige toestemming van ons verkrijgt om al die informatie te verzamelen en verwerken”.

Facebook moet het volledige vonnis op haar website publiceren, zo oordeelde de rechter. Wanneer het bedrijf dit niet doet, dan moet zij een dwangsom betalen aan de privacycommissie van 250.000 euro per dag met een maximum van 100 miljoen euro.