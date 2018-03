Ex-leerling bekent en is ‘berouwvol’

De man die beschuldigd wordt zeventien mensen te hebben gedood en tientallen verwond (van wie twee in kritieke toestand) op een middelbare school in Florida heeft donderdag een bekentenis afgelegd, aldus een politieverklaring.

Nikolas Cruz (19) schoot op leerlingen in de gangen en op het schoolterrein in Parkland. Hij opende het vuur in vijf lokalen, vier op de begane grond, één op de eerste etage.

De dodelijkste schietpartij op een school in de VS sinds de schietpartij op een basisschool in Newtown in 2012 duurde circa drie minuten. De dader liet zijn legaal gekochte AR-15 en de rugzak met munitie achter op de tweede etage en rende met vluchtende leerlingen het gebouw uit.

Daarna ontsnapte hij naar een Walmart, haalde hij frisdrank en ging hij naar een McDonald’s. Veertig minuten later werd hij zonder verzet gearresteerd, aldus de politie. Die noemt geen specifiek motief, behalve dat hij van school was gestuurd.

Hij wordt in de gaten gehouden om zelfmoord te voorkomen. Zijn advocaat vertelde verslaggevers donderdag dat Cruz „een gebroken mens” is. „Hij is verdrietig en berouwvol”.