Esmee Visser debuteert met olympisch goud

Lachend vlindert Esmee Visser over het middenterrein, de rechtervuist naar de Nederlandse fans op de tribune. Goud! Wat een sensatie. Debutante op de Olympische Spelen, net 22 jaar en dan de langste afstand winnen. Zelfs de Tsjechische wonderstayer Martina Sablikova, de laatste twee Spelen winnaar op de vijf kilometer, kon de tijd van Visser niet bedreigen. Zilver voor haar, brons voor haar Russische tegenstander Natalia Voronina, die Annouk van der Weijden (vierde) net voor bleef.

„Ik denk dat onze Esmee kan verrassen”, zei Yvonne van Gennip voorafgaand aan de Spelen bij de wereldbeker in Erfurt. De drievoudig olympisch kampioene van 1988 was tot nu toe de enige Nederlandse die de langste afstand bij de vrouwen wist te winnen. Ze trainde net als Visser op de ijsbaan in Haarlem. „Ze kan onbevangen starten, heeft niets te verliezen.”

Topvorm

Zie haar fladderen in de aanloop naar de vijf kilometer door de ijshal en het olympisch dorp. De jonge debutante verbeterde op een trainingswedstrijdje op de drie kilometer haar persoonlijk record met een aflopend schema. Topvorm, dat zag je zo. Ook buitenlandse concurrenten vreesden haar. Roem was haar vooruit gesneld na sterke races bij de wereldbeker in Stavanger, het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen en de EK afstanden in Kolomna, waar de debutante meteen de titel pakte op de drie kilometer. Vedettes als Sven Kramer en Koen Verweij gaven hun steun aan de clubgenote van oud-topstayer Bob de Jong bij IJsclub Nut en Vermaak in Leimuiden.

In de eerste rit zette Annouk van der Weijden direct een scherpe tijd op de klok. Na een vlakke race kwam ze uit op 6.54,17, verreweg de snelste tijd voor de dweilpauze. Met twee handen in de lucht reed ze een rondje uit. Visser ging na de dweil behoudend van start maar vond al snel een razend ritme. Lichtvoetig danste ze over het ijs van de Gangneung Oval, om na een eindeloze reeks rondetijden van 32-laag te finishen in een dik persoonlijk record van 6.50,23. De bril ging af, haar wangen waren rood aangelopen. Op het middenterrein keek ze met haar coaches Remmelt Eldering en Simon Kuipers toe hoe de concurrentie haar tanden stukbeet op haar tijd. Twee handen gevouwen voor haar mond, dun lachje. Sablikova versnelt, kan het nog mis? Niet dus. De Tsjechische strandt in 6.51,85, haar tegenstander Voronina in 6.53,98. Goud voor Visser, ze gelooft het zelf niet.