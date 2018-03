Wiebes is druk met gas en draagt taken over aan Keijzer

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) draagt wegens drukte enkele taken over aan zijn staatssecretaris Mona Keijzer (CDA). Voortaan vallen de portefeuilles innovatie en ruimtevaartbeleid onder de verantwoordelijkheid van Keijzer. Wiebes zegt vooral druk te zijn met het gasdossier in Groningen. Om innovatie „de aandacht te geven die het verdient” zal Keijzer vanaf nu dat dossier op zich nemen, met uitzondering van intellectueel eigendom, schrijven Wiebes en Keijzer in een Kamerbrief. Keijzer heeft al het midden- en kleinbedrijf, post en telecom onder haar hoede. „Wij hebben ons als minister en staatssecretaris [...] een aantal prioriteiten gesteld”, schrijven Wiebes en Keijzer. „Naast de vraagstukken rond Groningen zijn dat de transities op het gebied van verduurzaming en digitalisering en de bevordering van innovatie.” (NRC)