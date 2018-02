Turkije laat Duitse journalist vrij

De Duitse journalist Deniz Yücel die in Turkije vastzit, wordt vrijgelaten. Dit meldt de Duitse krant Die Welt, waarvoor Yücel werkt als correspondent. De zaak is hiermee niet afgelopen; het Openbaar Ministerie in Turkije klaagt Yücel aan wegens het verspreiden van “terreurpropaganda” en het aanzetten tot haat. De eis is achttien jaar cel.

Yücel, in het bezit van zowel de Turkse als de Duitse nationaliteit, zit sinds 14 februari vorig jaar vast in Istanbul op verdenking van het verspreiden van “terreurpropaganda” en het aanzetten tot haat. De journalist berichtte over de gelekte e-mails van Berat Albayrak, de Turkse minister van Energie en schoonzoon van de president Recep Tayyip Erdogan. De mails tonen aan dat Albayrak contact had met oliebedrijven die zaken doen met terreurorganisatie IS.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel voerde de afgelopen dagen gesprekken met Turkse autoriteiten over de vrijlating van de journalist en zes andere Duitse staatsburgers. De Duitse regering liet weten dat de vrijlating een “belangrijke eerste stap is” om de banden tussen Duitsland en Turkije te verbeteren. De landen staan op gespannen voet sinds de mislukte staatsgreep in Turkije in 2016.

Turkse ‘persvrijheid’

Yücel is de eerste Duitse correspondent die is opgepakt sinds Erdogan in 2004 aan de macht kwam. Turkije staat erom bekend vaker journalisten te arresteren die kritisch zijn op de regering. Het land staat op plaats 155 van de 180 op de persvrijheidsindex van Verslaggevers Zonder Grenzen. In 2016 werd de Nederlands-Turkse journaliste Ebru Umar opgepakt vanwege het beledigen van Kemal Atatürk, president Erdogan en de profeet Mohammed.