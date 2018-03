Douane zoekt bijna duizend nieuwe beambten vanwege Brexit

Met het oog op de naderende Brexit gaat de Douane bijna duizend nieuwe beambten werven. Hoe de toekomst van Groot-Brittannië buiten de EU er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, maar volgens staatssecretaris Menno Snel van Financiën (D66) zijn er 750 tot 930 extra mensen nodig om de nieuwe grens te bewaken. Op dit moment werken er zo’n 5.000 mensen bij de douane.

Snel wil volgende week al vacatures gaan plaatsen, omdat het volgens hem niet verstandig is nog langer te wachten. Hij benadrukt dat de nieuwe douaniers ook nog opgeleid en getraind moeten worden.

De staatssecretaris zegt dat de extra mankracht vooral nodig is voor het controleren van de goederenexport naar Groot-Brittannië. De Britten zijn de derde handelspartner van Nederland.

Het is de bedoeling dat Nederlandse bedrijven zo min mogelijk last hebben van de Brexit, zegt Snel tegen BNR:

“Brexit is natuurlijk geen fijn scenario voor de Nederlandse economie. Het VK is één van onze grootste handelspartners. Dus het effect op ons is echt groot [...] Het is aan ons om te zorgen dat we als we in de nieuwe situatie komen zo goed mogelijk zijn voorbereid en dat geldt zeker voor de Douane.”