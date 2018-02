Dit zijn de winnaars van de NRC Fotowedstrijd van januari

Maarten Verbaarschot wint met zijn foto van mensen in de bus de vakjuryprijs van januari, met als thema ‘Donker’. „Sterke foto, en herkenbaar: je voelt de damp in de bus”, merkte de jury op. „Mooi ook, dat licht dat precies op de gezichten valt. De mensen zitten dicht bij elkaar, maar toch leeft iedereen helemaal in zijn eigen wereld.” De publieksprijs werd gewonnen door Robine Perik . Alle favorieten van de vakjury zien? We zetten hieronder de top-10 op een rij.