Dag 8 Winterspelen: Visser wint goud, Van der Weijden wordt vierde

Dolle vreugde bij Esmee Visser Esmee Visser tijdens haar race op de 5.000 meter. Foto Vincent Jannink/ANP De 21-jarige Visser weet het nu. Ze wint goud op de 5.000 meter. Foto Phil Noble/ Reuters Debutante Visser kan het niet geloven. Ze heeft heel weinig 5.000 meters in de benen, reed vorig jaar nog bij de junioren, en is nu de beste van de wereld. Foto Jerry Lampen/ ANP Esmee Visser wacht vol spanning op in de Gangneung Oval. Is haar tijd genoeg voor goud? Foto Jerry Lampen/ ANP Esmee Visser op het hoogste podium. Ze verslaat tweevoudig Olympisch kampioen Martina Sablikova. De derde plek is voor de Russische schaatser Natalia Voronina Foto Jerry Lampen/ ANP Esmee Visser kan haar geluk niet op. Foto Jung Yeon-Je/AFP

Opnieuw goud voor Nederland Schaatsen 5.000m vrouwen . Esmee Visser 6.50,23 . Martina Sablikova + 1,62 . Natalia Voronina + 3,75 4. Annouk van der Weijden + 3,94 5. Ivanie Blondin + 9,15 6. Isabelle Weidemann + 9,65 7. Maryna Zuyeva + 14,18 8. Claudia Pechstein + 15,20 9. Misaki Oshigiri + 17,48 10. Jelena Peeters + 20.03

Ja! Visser wint goud op de 5.000 meter Het sprookje van Esmee Visser is uitgekomen. De debutante wint goud op de 5.000 meter. Sáblíková wordt tweede met meer dan 1,5 minuut achterstand. Maar ook groot verdriet in het Nederlandse kamp. Annouk van der Weijden eindigt net naast het podium op de vierde plek. De Russische Natalia Voronina pakt de bronzen plak. Het rare is dat hoe groot deze verrassing ook líjkt, het eigenlijk niet eens zo'n grote verrassing is. #visser @nrc — Frank Huiskamp (@frankhuiskamp) 16 februari 2018

Sáblíková heeft het moeilijk, maar komt terug Na 3 kilometer rijdt Sáblíková ver achter de tijd van Esmee Visser. De Tsjechische heeft het erg moeilijk. Het lukt haar niet om lage rondjes '32' te rijden. Gaat het nu echt gebeuren? De gouden plak kan Visser bijna niet meer ontgaan. Maar het is erg spannend. Sáblíková versnelt in haar laatste twee rondes.

Grootste kanshebber voor goud Sáblíková nu in actie Martina Sáblíková is begonnen aan de laatste rit op de 5.000 meter. Zij is de beste vrouwelijke schaatser op de 5 km. Van de 49 keer dat ze in actie kwam op deze langste afstand verloor ze slechts zes keer. Ze is tweevoudig Olympisch kampioen op deze afstand. Haar tegenstander is de Russische Natalia Voronina.

Wat kan Claudia Pechstein nog? De Duitse Claudia Pechstein is bezig met misschien wel haar laatste rit uit haar carriére. De 45-jarige schaatster won in haar grootste loopbaan vijf gouden medailles, maar komt nu niet aan de tijd van Visser. Haar tegenstander is Ivanie Blondin. De Canadese rijdt een strakke rit, maar komt aan het eind te kort. Ze eindigt in een rondje van 36 seconden en staat nu derde. Visser weet nu een ding zeker. Er is nog een rit te gaan dus ze heeft in ieder geval een bronzen medaille.

Baanrecord voor Esmee Visser Een fantastische tijd voor Esmee Visser. In een zeer vlakke rit met bijna allemaal lage rondjes '32' rijdt de 21-jarige schaatser naar een nieuwe baanrecord: 6.50,23. Ze verslaat Anouk van der Weijden, maar is het genoeg voor de winst? NRC-sportverslaggever Frank Huiskamp denkt van wel. Esmee Visser ontwikkelt zich zó snel. Die rijdt zes seconden sneller in zes weken sinds het OKT. De stappen die zij maakt. Wat een verhaal. Ik zie hier niemand onder duiken. #Olympics @nrc — Frank Huiskamp (@frankhuiskamp) 16 februari 2018

Is Visser de grote verrassing van de 5 km? De tweede Nederlandse schaatser is begonnen aan haar rit. Debutant Esmee Visser neemt het op tegen Misaki Oshigiri. De Japanse schaatser werd vier jaar geleden in Sotsji 4de op de ploegenachtervolging. De Japanse schaatsers werden in de halve finale uitgeschakeld door de Nederlandse vrouwen. Oshigiri wordt niet gezien als kanshebber voor een podiumplek. De grote vraag is waar de 21-jarige Visser toe in staat is. Bij haar wereldbekerdebuut op de 5.000 meter werd ze eerste in de B-groep met een tijd van 6.58,03. Ze was sneller dan alle Nederlandse vrouwen die uitkwamen in de A-groep.

Laatste rit voor de dweilpauze De laatste rit voor de dweilpauze is begonnen. Het gaat tussen de Japanse Nana Takagi en de Canadese Isabelle Weidemann. Na de pauze komt Esmee Visser in actie. Weidemann rijdt net onder de zeven minuten. Ze is meer dan 5,5 seconde langzamer dan Van der Weijden en zet de tweede tijd neer.

Nederlands-Amerikaanse Schoutens in actie De tweede rit op de 5.000 meter is van start gegaan. Het gaat tussen de Nederlands-Amerikaanse schaatser Carlijn Schoutens en de Belgische Jelena Peeters. Schoutens schaatste tot het seizoen 2013/2014 voor Nederland en besloot daarna uit te komen voor de Verenigde Staten. Beide schaatsers zijn geen bedreiging voor Van der Weijden en eindigen op meer dan vijftien seconden van de Nederlandse schaatser.

Van der Weijden rijdt goede tijd Van der Weijden rijdt een goede rit en zet een persoonlijk record neer. Ze eindigt met een tijd van 6.45,16. Uitstekende tijd Van der Weijden in eerste rit. 6.54,17, nog geen twee seconden boven baanrecord Sablikova. Was ze vorig jaar derde op WK afstanden mee geworden. #Olympics @nrc — Frank Huiskamp (@frankhuiskamp) 16 februari 2018 Het zijn de tweede Olympische Spelen voor Van der Weijden. Vier jaar geleden in Sotsji eindigde ze op de 3.000 meter op de 5de plaats.

We zijn begonnen Annouk van der Weijden is van start gegaan in de eerste rit op de 5.000 meter. Ze rijdt tegen Maryna Zuyeva uit Wit-Rusland.

Annouk van der Weijden start in de eerste rit Annouk van der Weijden en Esmee Visser komen straks in actie op de 5.000 meter bij de vrouwen. Van der Weijden start meteen in de eerste rit om 12.00 uur. Ze rijdt tegen Maryna Zuyeva uit Wit-Rusland. Esmee Visser rijdt de vierde rit tegen de Japanse Misaki Oshigiri. Zie ook: de volledige startlijst

Kramer wist al lang wat er loos was Om 11.50 uur worden de winnaars van de 10 kilometer schaatsen voor mannen gehuldigd. Jorrit Bergsma won gisteren zilver op deze afstand en Ted-Jan Bloemen won goud voor Canada. De verwachtingen over de prestatie van Sven Kramer waren hoog, maar hij eindigde teleurstellend als zesde. Na afloop van de wedstrijd zei hij tegen de NOS: "Ik heb niet de topvorm die ik vorig jaar heel vaak heb laten zien, en dit jaar te weinig.” Lees meer over de slechte wedstrijd van Kramer: Kramer wist al lang wat er loos was

"Er zijn meer wintersporten dan schaatsen" Kimberley Bos komt is de eerste Nederlander die in actie komt op het skeleton tijdens de Olympische Spelen. Ze start vanmiddag rond 12.20 uur tijdens de serie 1 en rond 13.20 uur tijdens de serie 2. Bos zou graag zien dat het skeleton in Nederland meer bekendheid krijgt. Ze zei tijdens een interview met NRC vorig jaar: "Ik wil Nederland laten zien dat er meer wintersporten zijn dan schaatsen." Lees het interview met Kimberly Bos: Met 120 op de buik de berg af

Derde keer op rij goud voor Zwitser De Zwister Dario Cologna heeft voor de derde keer op rij goud gewonnen op de 15 kilometer langlaufen. De Noor Simen Hegstad Kruger won zilver en Denis Spitsow uit Rusland brons. Super Dario doet het weer! Cologna :flag-ch: pakt goud op de 15km Langlaufen net als in Sotsji. #PyeongChang2018 #Olympics #OS2018. pic.twitter.com/jFCT2J22v4 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 16 februari 2018

Goud voor Italiaanse Moioli op snowboardcross De Italiaanse Michela Moioli heeft goud gewonnen op de snowboardcross. De 16-jarige Franse Julia Pereira de Sousa-Mabileau won zilver Wat een ontknoping van de snowboardcross bij de dames!! #PyeongChang #OS2018 #Olympics pic.twitter.com/F0Vlt80v66 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 16 februari 2018

Twee sporters besmet met norovirus Twee Zwitserse freestyleskiërs zijn tijdens de Olympische Spelen besmet geraakt met het norovirus. Het is voor het eerst dat sporters ziek zijn geworden door het besmettelijke virus. Vlak voor de start van de Spelen werden 1.200 beveiligers onder quarantaine geplaatst nadat 41 van hen ziek waren geworden. Hiermee hoopte de organisatie dat het virus zich niet verder zou verspreiden. Een woordvoerder van het Zwitserse olympische team zei tegen persbureau Reuters dat de twee sporters zijn weggehouden van de rest van het team en dat ze nu moeten herstellen. Het virus kan een ontsteking van de darmen veroorzaken en wordt ook wel buikgriep genoemd.

Zweedse Frida Hansdotter wint verrassend goud op slalom Op de slalom won de Zweedse Frida Hansdotter goud. Zij versloeg verrassend de titelverdediger Mikaela Shiffrin die als vierde eindigde. De Zwitserse Wendy Holdener won zilver en de Oostenrijkse Katharina Gallhuber brons. Op de Super G heeft de Oostenrijker Matthias Mayer goud gewonnen. De Zwitser Beat Feuz eindigde als tweede en de Noor Kjetil Jansrud werd derde.

Yun Sung-bin wint goud op skeleton Op het skeleton heeft de Zuid-Koreaan Yun Sung-bin vannacht goud gewonnen. Hij is de eerste sporter uit Azië die een olympische titel op het skeleton behaald. Martins Dukurs uit Letland won zilver en de Engelse Dominic Edward Parsons brons. De Ghanees-Nederlandse Akwasi Frimpong werd laatste. 'Iron Man' Yun verovert het skeletongoud! #PyeongChang2018 #Olympics #OS2018 pic.twitter.com/ZhLov85lkP — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 16 februari 2018

Programma vrijdag 16 februari 6:05 Curling vierde ronde vrouwen 7:00 Langlaufen Klassiek 15 km mannen 8:40 IJshockey OAR-Slovenië, mannen (poule B) 12:00 Schaatsen 5.000 meter vrouwen Esmee Visser, Annouk van der Weijden 12:05 Curling vijfde ronde mannen 12:20 Skeleton serie 1 vrouwen Kimberley Bos 12:52 Freestyle skiën finale, aerials vrouwen 13:10 IJshockey Finland-Noorwegen en Zweden-Duitsland, mannen (poule C) 13.20 Skeleton serie 2 vrouwen Kimberley Bos 13:30 Schansspringen kwalificatie, grote schans mannen