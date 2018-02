Conflict Eneco en gemeenten voorlopig beslecht

Eneco en de 53 aandeelhoudende gemeentes gaan gezamenlijk verder met de verkoop van het energiebedrijf. Na bemiddeling is de ruzie tussen de Aandeelhouderscommissie (AHC) en de bedrijfstop bijgelegd.

Dat hebben Eneco en de aandeelhouders vrijdagmiddag in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt. Er zijn „concrete afspraken” gemaakt over investeringen, beloningsbeleid en de „continuering van de duurzame strategie”, staat te lezen in het persbericht. Wat die afspraken precies inhouden, is niet bekendgemaakt.

Vorige maand werd besloten de gerenommeerde mediator Eva Schutte in te schakelen om de impasse tussen de aandeelhouders en de bedrijfstop van Eneco te doorbreken. Aanleiding tot die bemiddeling was een explosieve brief waarin de aandeelhouders dreigden het vertrouwen in de raad van commissarissen op te zeggen. De gemeenten verweten de toezichthouders dat ze in het verkoopproces van Eneco te weinig weerwerk geven aan bestuursvoorzitter Jeroen de Haas. Volgens de aandeelhouders probeert De Haas een verkoop te frustreren, omdat hij vreest dat er onder een nieuwe eigenaar minder ruimte is voor de duurzame strategie van het bedrijf. Die vrees is ongegrond, vinden de gemeenten. Verder ageren de aandeelhouders tegen het veto dat de toezichthouders claimen bij het selecteren van een koper.

Ondernemingskamer

Eneco noemde de actie van de aandeelhouders in eerder „onverantwoordelijk en schadelijk voor Eneco, haar aandeelhouders, alle andere belanghebbenden en het privatiseringsproces”. In een gesprek met NRC wilde president-commissaris Edo van den Assem medio januari van geen wijken weten. Hij suggereerde toen dat het conflict, dat recent is geëscaleerd maar het resultaat is van maanden aan opgestapelde irritaties, uiteindelijk bij de Ondernemingskamer zou worden beslecht.

Begin november werd duidelijk dat een meerderheid van de gemeenten zijn belangen wil verzilveren. Driekwart van de gemeenten toonde zich toen voorstander van verkoop.

Pas na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart valt er een definitieve beslissing. De vers gekozen raadsleden weten dan wellicht ook wat Eneco kan opbrengen. De nu geschatte waarde van Eneco ligt op 3 miljard. Rotterdam is met 31,6 procent de grootste gemeente en zou kunnen rekenen op 1 miljard euro.