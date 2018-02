Burgemeester Huizen stapt op vanwege ‘grensoverschrijdend gedrag’

De waarnemend burgemeester Fons Hertog (VVD) van Huizen heeft per direct ontslag genomen wegens “grensoverschrijdend gedrag”. Dat schrijft de gemeente in een verklaring vrijdag. Het is niet duidelijk wat precies is gebeurd. Daar wordt “in het belang van - en in overleg met - de betrokkenen” niets over gezegd.

Volgens De Gooi- en Eemlander had de gemeenteraad van Huizen donderdagavond een besloten vergadering naar aanleiding van de kwestie. Het gemeentebestuur liet behalve de summiere verklaring vrijdag verder niets los over het vertrek van de 69-jarige Hertog, maar de krant zegt dat er minstens één klacht is ingediend tegen de burgemeester.

De klacht zou onderzocht zijn door een extern bureau. De uitkomsten van het onderzoek zouden de directe aanleiding zijn voor het vertrek van de bestuurder. Hertog zegt in een verklaring: “Als bestuurder moet je integer zijn. Daar past grensoverschrijdend gedrag niet bij. Ik heb daarom per direct mijn ontslag ingediend.”

Porno op computer en Schipholbrand

Hertog kwam eerder in opspraak als burgemeester van Haarlemmermeer. In 2006 kwam via een lek in het ambtelijk systeem naar buiten dat hij pornosites had bezocht op een werkcomputer van de gemeente. Kort daarna diende hij zijn ontslag in vanwege de Schipholbrand van 2005, waarbij elf gedetineerden om het leven kwamen.

Het waarnemend burgemeesterschap wordt overgenomen door locoburgemeester Janny Bakker (CDA).