Brug dicht: alleen met kruip-door-sluip-door bereik je de ondernemers

Wie vanaf de Oosterdokskade naar Hannekes Boom wil lopen, komt bij de Oosterdoksdraaibrug voor een dicht hek te staan met een bord erop. Op het bord staat de alternatieve route, een soort kruip-door-sluip-door: eerst helemaal terug over de kade, rechts langs het Double Tree-hotel, dan over de De Ruijterkade en met de lift omhoog, stukje rechtdoor, weer een lift naar beneden, onder het spoor door en nog een klein stukje rechtdoor langs de klimmuur. Volgt u het nog?

Ja, de echte doorzetters kunnen Hannekes Boom gewoon bereiken, maar de meesten zullen ergens halverwege afhaken. Dan maar een drankje in de OBA, of bij de Coffee Company. Sinds het begin van dit jaar is de Oosterdoksdraaibrug en het gebied eromheen dicht vanwege de bouw van het nieuwe kantoor van Booking.com. En de komende tweeënhalf jaar – zo lang als de bouw gaat duren – blijft dat zo. „Het is echt heel vreselijk”, zegt Pim Evers, oprichter van Hannekes Boom. „De eerste twee dagen zat hier helemaal niemand.” Inmiddels draait het café-restaurant weer „half”, maar Evers vreest voor een slecht jaar. „De bedrijven die hier normaal gesproken borrels organiseren, gaan hun mensen niet zo’n omweg laten maken.” Van gasten hoort hij dat het een „enorm gedoe” is om zijn tent te bereiken. „Veel mensen zeggen: ik was bijna omgekeerd.” En dat doen er dus ook genoeg.

Alternatieve brug of pontje

Hoewel het college bij het aankondigen van de bouw van het Booking.com-kantoor heeft toegezegd te zullen zorgen voor een tijdelijke vervanging van de brug, is die er tot nu toe niet. Evers pleit, samen met andere ondernemingen aan de Dijksgracht en op het Marineterrein – Mediamatic, de Klimmuur, Scheepskameel – voor een alternatieve brug, of een pontje vanaf de Oosterdokskade. „Zo’n pont is misschien niet sneller dan omfietsen”, geeft Evers toe, „maar het verkleint de psychische afstand.” Bovendien is het leuk om een boot te nemen, en hoef je als bezoeker dan niet „over dat krakkemikkige paadje en met die gekke lift”.

Jeroen Verhulst, buurtbewoner en organisator van het Eilandenoverleg – een bewonersplatform van de Oostelijke Eilanden en Kadijken – maakt zich ondertussen vooral zorgen over het Marineterrein. „Het idee is dat dat de komende jaren een plek wordt waar de hele stad van kan genieten”, zegt hij. „Er zijn sportvelden die we kunnen gebruiken, veel groen om door te wandelen, leuke horeca.” Maar, vrezen Verhulst en zijn medebewoners, als het terrein de komende twee jaar slecht bereikbaar blijft – alleen via de ingang door het poortje aan de Kattenburgerstraat, niet vanaf Centraal – groeit het risico dat het een ‘niemandsland’ wordt waar gemeente allerlei kantoren en appartementen gaat bouwen. „Dat ene kantoor van Booking.com aan de overkant vinden we heus niet zo erg”, zegt Verhulst. „Maar we willen niet dat het hele Marineterrein straks volstaat met dat soort gebouwen.”

‘Het ziet er inderdaad niet uit daar’

Ook de gemeenteraad maakt zich zorgen over de afgesloten brug: eind vorige maand stelde D66-raadslid Bart Vink al vragen over de slechte bereikbaarheid van de ondernemingen aan de Dijksgracht en op het Marineterrein. Wethouder Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening, VVD) geeft desgevraagd direct toe dat de situatie voor de ondernemers verre van ideaal is. „Het ziet er inderdaad niet uit daar.” Het klopt dat het college vorig jaar heeft toegezegd zijn uiterste best te zullen doen voor een goede alternatieve route, zegt Van der Burg, „maar dat is dus even misgegaan”. Samen met wethouder Pieter Litjens (Verkeer, VVD) bekijkt hij nu of de periode van de bouw van het Booking.com-kantoor misschien verkort kan worden, en ook hoe de route richting Dijksgracht en Marineterrein zo snel mogelijk kan worden verbeterd.

Wat betreft het Marineterrein hoeven de bewoners zich geen zorgen te maken, zegt Van der Burg: eventuele leegte zal daar niet de deuren openzetten voor allerlei nieuwe bouwprojecten. De wethouder verzekert: „De discussie tussen D66 en VVD enerzijds en PvdA en GroenLinks anderzijds over de vraag of dat een economisch gebied moet worden of een locatie voor sociale huurwoningen, gaat ook de komende coalitieperiode gewoon door.”