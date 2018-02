‘Blackface’ valt verkeerd bij kijkers Chinees tv-gala

Het publiek schaterlachte om die grappige Afrikaanse mevrouw met haar dikke kont en goed gevulde boezem. Het jaarlijkse televisiegala dat donderdagavond het Chinese nieuwjaar inluidde, schotelde de zaal – maar vooral de ongeveer 900 miljoen tv-kijkers – de ene sketch na het andere showballet voor. Zoals gebruikelijk kwamen er actuele Chinese thema’s langs, waarvan de goede relatie met Afrikaanse landen er één was. Hoe die verhoudingen in Chinese ogen liggen, werd in de show pijnlijk duidelijk.

Het toneelstukje begint met Afrikaans getrommel, zang en dans in klederdracht. Onder meer een opblaasbare giraf maakt zijn opwachting. Het verhaal draait om een donkere juffrouw die een vriend, gespeeld door acteur Zheng Kai, vraagt om haar verloofde te spelen. Ze heeft geen zin in het afspraakje dat haar moeder voor haar geregeld heeft. Moeder is dolgelukkig met Zheng, waarna er, zoals dat gaat in sketches, een hoop mis gaat. Toch kan Zheng geen fout doen. „Ik houd van Chinezen! Ik houd van China!”, roept moeder tot slot uit.

Bekijk hier het fragment vanaf minuut 36:00:



Hoe kwam dit door de censuur?

Konden alle Afrika-parafernalia nog als cliché worden beschouwd, met de verschijning van de ‘Afrikaanse mama’ ontspoorde de show volgens critici gruwelijk. Het was namelijk geen Afrikaanse, maar een Chinese actrice die de moeder speelde. De website ‘What’s on Weibo’ ontmaskerde haar als de gerenommeerde Lou Naiming. Donker geschminkt, met kussens onder haar rok en in haar bh liet ze haar achterwerk achter haar aan over het podium huppelen.

Op Weibo, de Chinese variant van Twitter, vragen kijkers zich af hoe het kan dat zo’n racistische sketch niet is tegengehouden. De censuur kijkt immers nauwlettend mee bij de organisatie van het gala.

Toch gaat het in China wel vaker mis. Vorig jaar werd een fototentoonstelling in Wuhan gesloten omdat foto’s van donkere mensen naast die van apen met dezelfde gezichtsuitdrukking hingen. In 2016 was er het reclamefilmpje van een wasmiddel, dat een donkere man in de wasmachine omtovert tot een Chinese vent.

Of het pijnlijke toneelstukje de relaties met Afrika veel kwaad doet, is nog de vraag. China beloofde vorig jaar om 60 miljard dollar te investeren in het continent.