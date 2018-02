Uit Beekse Bergen ontsnapte Lady Maya is ‘een pittige dame’

Door een groep vervelende meeuwen is Safaripark Beekse Bergen al dagen zijn grootste vogel kwijt. De Amerikaanse zeearend Lady Maya kwam dinsdagmiddag tijdens een roofvogelshow in conflict met de meeuwen en vloog weg. Sindsdien is ze niet meer teruggekomen.

Lady Maya woont al 27 jaar in de Beekse Bergen. Ze is het hoogtepunt van de educatieve roofvogelsafari van het park, dat haar ‘een icoon’ noemt. Het park heeft een oproep geplaatst op Facebook om te helpen zoeken, die al meer dan 5.000 keer is gedeeld.

Degene die iets heeft gezien, wordt verzocht Lady Maya niet zelf te benaderen, maar contact op te nemen met het park: “Het is een pittige dame, maar ze kan ook schrikken en verder wegvliegen”, schrijft Beekse Bergen:

Signaal verdwenen

De roofvogels van het park vliegen gewoon los rond, zegt hoofd educatie Klaas-Jan Leinenga van Beekse Bergen. “Als ze willen kunnen ze wegvliegen, maar ze zijn zo op de verzorgers gericht dat ze dat eigenlijk nooit doen.”

Woensdag hing Lady Maya nog rond in de buurt van het park. Dat was te zien via een zendertje dat voor elke show aan haar poot wordt bevestigd, zegt Leinenga. Later verdween het signaal, dat binnen een beperkte straal kan worden opgevangen. “Dan ga je rijden”, zegt Leinenga, “tot je een signaal binnenkrijgt.” Maar hij vermoedt dat het zendertje niet helemaal goed meer is. Daarom kan het park elke hulp gebruiken.

2,5 meter

De Amerikaanse zeearend, niet te verwarren met de Europese zeearend, is gemakkelijk te herkennen aan de witte nek en gele snavel. De vogel is een van de symbolen van de Verenigde Staten. De vogelsoort komt niet van nature in Nederland voor, maar met name voor de kust van Noord-Amerika. Daar jaagt de vogel op vis.

Vrouwtjes worden groter dan mannetjes en bereiken een spanwijdte tot wel 2,5 meter, de lengte van een deur. Met haar 29 jaar heeft Lady Maya die maximale grootte al lang bereikt.

Mensen hoeven niet bang te zijn voor de vogel, zegt Leinenga. “Lady Maya is een heel lieve vogel. Maar ga je haar benaderen, dan kan ze wel chagrijnig worden.”

Hij verwacht dat ze zich goed kan redden in het wild. “Ze zit redelijk hoog in haar gewicht. Ze had de nodige kuikentjes gegeten.” Ze weegt zo’n vijf kilo.

Als ze honger krijgt zal ze niet de hond van de straat plukken, maar zich storten op kleine dieren in het open veld zoals duiven of konijnen, volgens Leinenga. Vissen, zoals haar soortgenoten doen aan de overkant van de oceaan, is niet voor haar weggelegd. “Dat moet je van nature meekrijgen.”

Inspiratie

Intussen heeft het park heel wat betrouwbare tips ontvangen. “Donderdagavond in Tilburg, maar ook rond Dongen en Udenhout. Allemaal wel in hetzelfde hoekje.” En dus rijden ze in dat gebied achter de meldingen aan, tot ze hopelijk weer het signaal opvangen.

Leinenga verwacht dat Lady Maya terugkomt. “Die hoop is sterk en gegrond. Het is zo’n opvallende verschijning.” Ook zal ze niet verhongeren, denkt Leinenga. “Misschien dat ze om het leven komt of door iemand anders wordt gevangen, maar daar gaan we niet van uit.”

Als de iconische vogel wegblijft, zou dat een zwaar verlies voor het park zijn. “Zo’n enorm beest dat boven het publiek vliegt is enorm indrukwekkend. Ons doel is om mensen te inspireren voor de liefde voor de natuur. Als je Lady Maya ziet, dan wil je haar ook beschermen.”