Bannon verhoord door speciale aanklager Mueller

Steve Bannon, de voormalige topstrateeg van de Amerikaanse president Donald Trump, is deze week verhoord door het team van Robert Mueller, de speciale aanklager van het onderzoek naar banden tussen de entourage van Trump en Rusland. Dat meldt persbureau AP op basis van een bron met kennis van het onderzoek.

Volgens de ingewijde is Bannon twintig uur lang verhoord door het team van Mueller, gespreid over twee dagen. Bannon zou alle vragen die hem zijn gesteld, hebben beantwoord - in tegenstelling tot een hoorzitting op donderdag bij de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, waar Bannon weigerde een deel van de vragen te beantwoorden.

Bannon, die in augustus vertrok als topadviseur van het Witte Huis na conflicten met andere medewerkers van Trump, is een belangrijke getuige voor Mueller, die onderzoekt of de entourage van Trump heeft meegewerkt aan Russische pogingen om de presidentsverkiezingen van 2016 in zijn voordeel te beïnvloeden. Ook bekijkt Mueller of Trump heeft geprobeerd de rechtsgang te belemmeren door FBI-onderzoek naar de Russische inmenging te dwarsbomen.

Kennis van ontslag Flynn

De ex-adviseur, afkomstig van de ultrarechtse nieuwsorganisatie Breitbart, zou als topstrateeg vooral weet moeten hebben van de omstandigheden rond het ontslag van Michael Flynn, de kortstondige Nationale Veiligheidsadviseur van Trump. Flynn moest een jaar geleden opstappen toen bleek dat hij had gelogen over zijn contacten met de toenmalige Russische ambassadeur in Washington, Sergej Kisljak. Inmiddels werkt Flynn mee aan het onderzoek van Mueller.

Na het ontslag van Flynn vroeg Trump de toenmalige FBI-directeur James Comey om geen onderzoek naar Flynn te doen. Enkele maanden later ontsloeg Trump ook Comey, naar eigen zeggen omdat hij het Rusland-onderzoek een ,,verzonnen verhaal” vond. Bannon was topadviseur in het Witte Huis tijdens beide episodes en kan mogelijk inzicht geven in de motivaties van de president. Dat kan van belang zijn voor het onderdeel van het onderzoek dat zich toespitst op mogelijke belemmering van de rechtsgang.

Tijdens een drie uur durende hoorzitting achter gesloten deuren in het Congres weigerde Bannon donderdag echter openheid van zaken te geven, lieten Afgevaardigden van beide partijen na afloop weten. Hij gaf slechts antwoord op 25 vragen die waren goedgekeurd door het Witte Huis, met betrekking tot de periode na de verkiezingen. Hij beantwoordde elk van die vragen met “nee”, en zei dat hij geen toestemming had om meer te zeggen.

Bannon, die begin dit jaar in conflict raakte met Trump na de publicatie van uitspraken in het omstreden boek Fire and Fury van de auteur Michael Wolff, probeert sindsdien zijn loyaliteit aan de president te tonen. Zijn beroep op een verschoningsrecht met betrekking tot gesprekken in het Witte Huis valt echter niet goed bij volksvertegenwoordigers. Die hebben Bannon gedagvaard in een poging hem tot praten te dwingen.

Overigens zou een andere betrokkene op het punt staan een akkoord te sluiten met Mueller. De Amerikaanse nieuwszender CNN meldt dat Rick Gates, die vorig jaar wegens witwaspraktijken werd gearresteerd met zijn zakelijke partner Paul Manafort, oud-campagneleider van Trump, bereid is zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek in ruil voor strafvermindering. Naast Flynn werkt ook oud-adviseur George Papadopoulos mee aan het onderzoek.