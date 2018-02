Autoriteiten herhaaldelijk gewaarschuwd over schutter Florida

Amerikaanse autoriteiten zijn herhaaldelijk gewaarschuwd over de negentienjarige jongen die eerder deze week zeventien mensen doodschoot op een school in Florida. Sheriff Scott Israel van Broward County, waar de schietpartij plaatsvond, zegt vrijdag de afgelopen jaren zo’n twintig telefoontjes te hebben gekregen met waarschuwingen dat Nikolas Cruz gevaarlijk zou zijn. Dat meldt AP.

Volgens de politieman worden alle belletjes onderzocht en wordt gekeken of iemand nalatig is geweest. Hij wilde geen details geven over de inhoud van de gesprekken.

Eerder op vrijdag zei de FBI al gefaald te hebben om actie te ondernemen tegen de dader. In een verklaring schrijft de inlichtingendienst vorige maand gebeld te zijn over Cruz.

Toen zou al blijken dat hij een gevaar vormde en mogelijk mensen wilde vermoorden. Deze informatie is vervolgens niet doorgegeven aan het lokale bureau in Miami, die in had kunnen grijpen. FBI-directeur Christopher Wray heeft zij excuses aangeboden.

Semiautomatisch geweer

Cruz liep woensdagavond met een semiautomatisch geweer en een bedekt gezicht zijn oude school binnen in Parkland, ten noorden van Miami, en opende het vuur. Later werd hij zonder weerstand opgepakt door de politie. Hij heeft al schuld bekend. Het gaat om de meest dodelijke Amerikaanse schietpartij op een school ooit. Volgens sheriff Israel liggen nog zeven gewonden in het ziekenhuis.