Wiebes draagt wegens drukte taken over aan Keijzer

Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes (VVD) draagt wegens drukte enkele taken over aan zijn staatssecretaris Mona Keijzer (CDA). Voortaan vallen de portefeuilles innovatie en ruimtevaartbeleid onder de verantwoordelijkheid van Keijzer.

Wiebes zegt vooral druk te zijn met het gasdossier in Groningen.

Om ‘innovatie’ “de aandacht te geven die het verdient” zal Keijzer vanaf nu dat dossier op zich nemen, met uitzondering van intellectueel eigendom, schrijven Wiebes en Keijzer in een Kamerbrief donderdag. Keijzer heeft al het midden- en kleinbedrijf, de post en de telecom onder haar hoede.

“Het kabinet is inmiddels een paar maanden bezig en wij hebben ons als minister en staatssecretaris van EZK voor de komende periode een aantal prioriteiten gesteld”, schrijven Wiebes en Keijzer. “Naast de vraagstukken rond Groningen zijn dat de transities op het gebied van verduurzaming en digitalisering en de bevordering van innovatie.”

Lees ook over het nieuwe ministerie Economische Zaken en Klimaat: Wiebes wordt minister van paradoxen

De vraag of deze ministerspost te zwaar is, rees al bij de vorming van het nieuwe kabinet. Oud-minister van Economische Zaken Henk Kamp blikte toentertijd terug tijdens een debatavond in Diepenheim (Overijssel), waar hij toegaf het werk “te zwaar” te vinden. “Ik heb vier ministeries meegemaakt, altijd hard moeten werken, maar de afgelopen vijf jaar was het geen flauwekul.”