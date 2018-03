Schade Hoekse Lijn kan voor gemeente Rotterdam oplopen tot 35 miljoen euro

De schade door de vertraging van de aanleg van de Hoekse Lijn-metroverbinding komt bij oplevering eind 2018 voor de gemeente Rotterdam uit op 35 miljoen euro. Dat is het slechtste scenario waarvan de gemeente nu uitgaat, volgens wethouder mobiliteit Pex Langenberg (D66). Rotterdam is opdrachtgever van het project.

De totale schade door de vertraging in dit scenario bedraagt 90 miljoen euro. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), een samenwerkingsverband van 23 gemeenten dat de subsidie voor de metrolijn verstrekt, neemt hiervan 27,5 miljoen euro voor zijn rekening. Vervoerbedrijf RET draagt in dit scenario de resterende 27,5 miljoen euro schade.

In 2016 werd besloten de treinverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland te vervangen door een metrolijn, en daarbij haltes toe te voegen. De oplevering zou oorspronkelijk vorig jaar zijn. Spoor en stations zijn inmiddels gereed en er worden al testritten gereden, maar de spoorbeveiliging is nog niet op orde, zei Langenberg woensdag tijdens een persgesprek.

Deze donderdag verschijnt het rapport van de Onderzoekscommissie Hoekse Lijn. Deze raadscommissie heeft de oorzaken van de vertragingen en kostenoverschrijdingen bij dit project onderzocht. De gemeenteraad bespreekt het rapport op 22 februari. De positie van wethouder Langenberg staat onder druk.

De totale kosten van de Hoekse Lijn zijn geraamd op 427 miljoen euro, althans bij oplevering in maart van dit jaar. Iedere maand vertraging kost 3,5 miljoen euro extra.

De gemeente Rotterdam ziet geen mogelijkheden om de schade van de vertraging via de contracten te verhalen op de Metropoolregio, RET en infrastructuurbeheerder ProRail, staat in een brief van het college aan de gemeenteraad. Na juridische toetsing is de kans op succes „uiterst beperkt tot nihil” gebleken, staat in de brief.