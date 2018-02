Iedereen zag hoe de schutter in Florida radicaliseerde

Een „moeilijke, verlegen jongen” met weinig vrienden, die angst inboezemde door zijn steeds verder ontsporende gedrag. Met die woorden wordt de 19-jarige schutter Nikolas Cruz omschreven door klasgenoten en leraren van zijn oude middelbare school in Parkland, Florida. Woensdag trok Cruz zwaarbewapend richting Marjory Stoneman Douglas High, waar hij zeventien aanwezigen – zowel leerlingen als docenten - doodschoot en veertien anderen verwondde. Zeker drie gewonden vechten nog voor hun leven.

Bij schietpartijen die zijn gepleegd door tieners rijst al snel de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen. Bij Cruz was dat proces van radicalisering per Instagram-post te volgen. Op screenshots is te zien hoe hij op meerdere foto’s poseert met wapens en munitie. Klasgenoten beschrijven verder hoe Cruz pochte over zijn schietkunsten.

Donderdag bleek dat ook de FBI op de hoogte was van Cruz’ dreiging. Vorig jaar werd een van zijn reacties onder een YouTube-video onderzocht na een tip van een andere YouTube-gebruiker. Cruz beweerde daarin “een professionele school shooter” te willen worden. De FBI erkent dat agenten het bericht onderzochten, maar niet volledig konden vaststellen wie erachter zat.

Van school gestuurd

Het motief voor de schietpartij op de school is niet duidelijk, al staat vast dat Cruz vorig jaar van de middelbare school was gestuurd. Voor die tijd mocht hij al niet meer met een rugzak op school verschijnen. Docenten waren daar per e-mail van op de hoogte gesteld, maar niemand waarschuwde de politie. Volgens een leider van de racistische groep Republic of Florida deed hij mee aan paramilitaire trainingen, schrijft AP. De groep, die een etnisch-witte staat wil stichten, zegt verder niets te maken te hebben met de schietpartij.

Verschillende Amerikaanse media omschrijven de jeugd van Cruz als problematisch. Nikolas en zijn jongere broertje werden als kind geadopteerd en groeiden op in Broward County, Florida. Nikolas stond onder behandeling voor psychische problemen, maar was volgens artsen al zeker een jaar niet meer in de kliniek geweest. Thuis vertoonde Nikolas soms zulke problemen dat zijn moeder ten einde raad de politie liet komen om hem tot de orde te roepen.

Vorig najaar overleed Nikolas’ moeder aan een longontsteking. Omdat hun adoptievader enkele jaren daarvoor al was overleden, kwamen de twee broertjes bij vrienden van het gezin terecht in Palm Beach. Nadat Nikolas had aangegeven zich er niet prettig te voelen, kreeg hij rond oktober toestemming om bij het gezin van een vriend in te trekken, dat op zo’n 50 kilometer van de school woont. Zijn nieuwe pleegouders wisten toen al van de semi-automatische AR-15 die Nikolas in zijn bezit had – volgens de autoriteiten op een legale manier verkregen. Hij moest het wapen thuis in een afgesloten kast opbergen, maar had zelf de sleutel in bezit.

Affiniteit met geweld

Op school viel de 19-jarige Nikolas op door zijn grote affiniteit met geweld en wapens, die hij volgens sommige leerlingen ook mee naar de campus bracht. Daarbij zou hij een leerlinge lastiggevallen hebben „tot op de grens van stalken”. Hij zou enkele keren om zijn gedrag geschorst zijn geweest, tot hij vorig jaar definitief van school werd gestuurd.

Een medestudent van Cruz vertelde een lokaal tv-station dat de aanslag niet helemaal onverwacht kwam. „We maakten er wel eens grapjes over, dat hij degene zou zijn die de school overhoop zou schieten.”

De schietpartij was volgens de autoriteiten nauwgezet gepland. Voorzien van een gasmasker, rookgranaten en zijn AR-15 met een aanzienlijke hoeveelheid munitie trok Cruz naar de campus.

Na buiten drie voorbijgangers te hebben gedood, ging Cruz het schoolgebouw binnen en liet het brandalarm afgaan. Eerder op de dag was er al een brandoefening geweest, en toen het alarm opnieuw klonk kwamen leerlingen nietsvermoedend de gang op. Op dat moment opende Cruz het vuur, waarop er paniek uitbrak en honderden leerlingen het schoolgebouw uitvluchtten. De schutter slaagde erin om in de rennende menigte te komen en zo ongemerkt de campus te verlaten. De politie kon hem een uur later aanhouden in de nabijgelegen stad Coral Springs, op enkele kilometers van de school.

Schietincidenten op scholen in cijfers







Aanvulling (15 februari 2018): In een geüpdatete versie van dit artikel is een reactie van de groepering Republic of Florida toegevoegd.