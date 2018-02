Nu zet ook Action de vakbond buitenspel

Winkelketen Action heeft de vakbonden buitenspel gezet door nieuwe arbeidsvoorwaarden af te spreken met de eigen ondernemingsraad. Dat maakte de winkelketen donderdag bekend in De Telegraaf. Tijdens de onderhandelingen verhoogde de vakbond FNV zijn looneis van 2,5 naar 3,5 procent. Dat is in lijn met het landelijke beleid van de vakbond, die vindt dat werknemers meer moeten delen in de aantrekkende economie.

De Action weigerde mee te gaan in de eis. „Tijdens het laatste overleg in december heeft de FNV onverwacht nieuwe eisen neergelegd”, zegt een woordvoerder van Action, “die als niet-onderhandelbaar werden gepresenteerd”. De winkelketen legde een eerder voorstel – met een gemiddelde loongroei van 2 procent – als eindbod voor aan de vakbond.

Persoonlijk akkoord

De FNV-leden gingen niet akkoord. Niet alleen vonden ze de loongroei te laag, ze konden zich ook niet vinden in de groeiende salarisverschillen die Action zou hebben voorgesteld. „De chauffeur krijgt een extra loonsverhoging van 9 procent, magazijnmedewerkers slechts 1,8 procent. Dat is een spel van verdeel en heers”, zegt vakbondsbestuurder Nico Meijer.

Het gebeurt niet vaak dat vakbonden buitenspel worden gezet na cao-onderhandelingen. Recent gebeurde dat bij supermarktketen Jumbo.

Doorgaans kunnen vakbonden staken om hun eisen kracht bij te zetten, maar dat was bij Action geen optie, zegt Meijer, omdat er weinig FNV-leden werken. „Onze positie daar is niet erg sterk. En die mensen zitten ook nog eens verspreid over het land. Dus een echte vuist konden we niet maken.”

Het Action-personeel heeft maandag een voorstel gekregen voor nieuwe arbeidsvoorwaarden. Ze moeten daar persoonlijk mee akkoord gaan. Als ze dat niet doen, blijven de oude arbeidsvoorwaarden – inclusief het oude loon – voor hen gelden.