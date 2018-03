RELX wordt een volledig Brits bedrijf

Uitgeverij en informatiebedrijf RELX, het voormalige Reed Elsevier, wordt volledig Brits. De Nederlandse NV die tot nu toe onderdeel was van de Brits-Nederlandse RELX Group houdt op te bestaan. Dat maakte het bedrijf met een omzet van 8,4 miljard euro donderdag bekend bij de presentatie van de jaarcijfers.

De wetenschappelijke uitgeverij Elsevier, de grootste divisie van RELX, blijft in Amsterdam. RELX wil ook aan de beurs in Amsterdam blijven. „Er verhuist niets van Nederland naar Londen en dit heeft ook geen gevolgen voor het aantal banen”, aldus woordvoerder Paul Abrahams. RELX heeft 1.300 werknemers in Nederland, van wie 900 bij de wetenschappelijke uitgeverij.

De Brits-Nederlandse structuur van RELX dateert uit 1993, toen de uitgeverijen Reed en Elsevier fuseerden. In 2015 veranderde Reed Elsevier zijn naam in RELX (Reed Elsevier LexisNexis Exhibitions). Het Nederlandse weekblad Elsevier werd in 2016 verkocht en was dus al geen deel meer van het bedrijf.

Volgens Abrahams past de structuurwijziging naar een Brits bedrijf meer bij het „mondiale” karakter van RELX. „Bij de fusie in 1993 waren de investeerders nog verbonden aan de moederbedrijven. Nu hebben we wereldwijd aandeelhouders.” De Britse tak is met 53 procent van de aandelen groter dan de Nederlandse.

Dat RELX pas nu 100 procent Brits wordt, komt volgens de woordvoerder door recente wijzigingen in Britse dividendregels. Brexit had geen invloed op de beslissing, zegt hij. „Slechts 7 procent van onze omzet wordt in het Verenigd Koninkrijk gehaald.”