Twee handgranaten in één straat gevonden in Nieuwegein

De politie heeft donderdag in de Beatrixstraat in Nieuwegein twee handgranaten op één dag aangetroffen. De eerste werd na een melding omstreeks 05.00 uur gevonden voor een huis dat vorige week nog werd beschoten, de tweede aan het begin van de middag in dezelfde straat. De politie onderzoekt of de beschieting en de gevonden explosieven met elkaar verband houden.

De straat werd na de eerste vondst afgezet. Nadat de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) het explosief had meegenomen voor onderzoek, kon de straat rond 09.00 uur weer worden vrijgegeven. Een nabijgelegen basisschool, de Willem-Alexanderschool, ging wat later open.

Tweede explosief

Tijdens het politieonderzoek werd rond 13.15 uur een tweede handgranaat gevonden toen een auto in dezelfde straat verplaatst werd. De EOD moest opnieuw in actie komen. De politie zette de straat weer af, schoolkinderen moesten uit voorzorg naar een veiligere plek en bussen werden omgeleid. Het onderzoek in de Beatrixstraat naar het tweede explosief was volgens de woordvoerder omstreeks 15.45 uur nog bezig.

De schietpartij bij de woning waar donderdag het eerste explosief werd gevonden, vond plaats in de nacht van 6 op 7 februari. De woning werd door meerdere kogels geraakt. De drie bewoners waren aanwezig, maar niemand raakte gewond, meldt ANP. Volgens bronnen van het AD is de bewoner van de woning een bekende van de politie. Buurtbewoners zeggen dat de schietpartij niet het eerste incident bij de woning zou zijn. Burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein heeft de huurwoning donderdag gesloten. Hij wil “de veiligheid waarborgen en nieuwe incidenten voorkomen”.

De Beatrixstraat in Nieuwegein:



De politie roept mensen op die meer informatie hebben of in het bezit zijn van camerabeelden zich te melden.