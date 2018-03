Toename internationale correspondenten voor The Washington Post

De Amerikaanse krant The Washington Post opent twee nieuwe lokale bureaus in Rome en Hong Kong. Daarnaast krijgt het eerder geopende bureau in Mexico-Stad er een tweede correspondent bij. Dat maakt de krant bekend op de site. Volgens The Washington Post is uitbreiding noodzakelijk nu meer buitenlandse lezers zich tot de krant wenden. Met de nieuwe bureaus stijgt het aantal internationale correspondenten voor The Washington Post naar 27. Ze zijn verspreid over 19 locaties.