Watermeloensterren

Ik ben geen ster in knutselen, maar ik zie mezelf dit nog wel een keer in elkaar zetten voor mijn kinderen. Het is simpel, lekker en het ziet er feestelijk uit.

Het lijkt me ook een stuk gezonder dan de Arretje Nof die ik mocht uitdelen, en waar je twee dagen later nog vol van zat.

Het handigst is als je hier een steker in de vorm van een ster voor hebt, anders moet je nog flink snijden.

Steek er met wat prikketjes (met feestelijk vlaggetje!) wat bosbessen op voor nog meer kleur en smaak en feestelijkheid.