Steeds meer mannen met make-up, mede dankzij vloggers

De Amerikaanse Patrick Simondac (28) is een beetje kalend, mollig en hij heeft een enorme liefde voor make-up. Ruim drie miljoen mensen volgen zijn YouTube-kanaal PatrickStarrr, waarop hij met aanstekelijk enthousiasme tutorials, instructievideo’s, plaatst.

Door zich op te maken laat hij zien hoe je de looks van realityster Kylie Jenner’s nabootst, wat de beste manier is om eyeliner op te doen en welke foundation het meest geschikt is voor een donkere huid. „I am so excited to be on your channel”, zegt Kim Kardashian als hij haar make-up doet in een video die elf miljoen keer is bekeken. Ook zangeressen Katy Perry en Jessie J stonden in de rij om door hem te worden opgemaakt.

Simondac maak deel uit van een groeiende groep mannelijke beautyvloggers op Instagram en YouTube. Mannelijke professionele visagisten waren altijd al flink vertegenwoordigd in de mode-industrie. Maar behalve dragqueens waren er nog weinig mannen die met make-up de straat op gingen. Dit lijkt langzaam te veranderen. In het herfstnummer van LINDA.meiden stonden bijvoorbeeld mannen centraal die in hun dagelijks leven foundation, concealer en mascara gebruiken.

Kim Kardashian bij de Amerikaanse vlogger Patrick Simondac.



De Britse beautyblogger Gary Thompson was in 2016 de eerste man ooit die reclame maakte voor een groot cosmeticamerk. In een video voor L’Oréals #YoursTruly-campagne zei hij: „Als je vijf jaar geleden dacht aan mannen en make-up, dacht je aan extreme glitteroogschaduw. Maar tegenwoordig kun je gewoon een goede foundation dragen, een mooie contour en een natuurlijke basis.” Twee maanden later maakte de Amerikaanse James Charles (2,7 miljoen YouTube-volgers) furore als de eerste mannelijke ambassadeur voor make-upmerk CoverGirl.

Persoonlijke thema’s

De grootste misvatting is dat deze mannen transgenders zijn. Omdat Patrick Simondac zo vaak wordt gevraagd of hij een vrouw wil zijn, zegt hij in de video I Am A Man: „Make-up is one size fits all. Het heeft geen gender.”

Uiterlijk is er weinig onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke beautyvloggers. Beiden ‘contouren’ erop los, tekenen volle wenkbrauwen en doen als finishing touch een paar lange nepwimpers op. Toch is het meer een statement als een man het doet, zegt beautyvlogger Kenrick Nicolaas (20), bekend van zijn YouTube-kanaal Kenrick’s Life (bijna 9.000 volgers). „Als man verbreek je genderrollen en verwachtingen. Ik denk dat de interesse voor mannelijke beautyvloggers daarom toeneemt.” Hij krijgt ook veel haatreacties. Regelmatig krijgt hij online te horen dat hij zelfmoord moet plegen. „Ik probeer daar niet te veel energie aan te besteden. Negativiteit krijg je sowieso.”

De mannen verbinden hun video’s vaak aan persoonlijke thema’s en stellen zich kwetsbaar op. De Amerikaanse Manuel Gutierrez (26) bijvoorbeeld vertelt op zijn YouTube-kanaal Manny MUA (4 miljoen volgers) openhartig hoe hij op zeventienjarige leeftijd in therapie ging om van zijn homoseksuele gevoelens af te komen. „Ik probeerde het homo-zijn weg te bidden.” Vorig jaar kwam zijn droom uit toen hij de eerste mannelijke ambassadeur werd voor Maybelline.

Ook Nederlander Jerrel Baumann (22) praat op zijn gelijknamige beautykanaal over persoonlijke onderwerpen. Eerst zette hij make-up looks op Instagram (5.574 volgers) en besloot al snel instructievideo’s op YouTube te plaatsen, waar hij nu 1.010 volgers heeft. Hier praat hij over homohaat, zelfvertrouwen en zijn aankomende maagverkleining. Met zijn volle baard onderscheidt hij zich van andere mannelijke beautyvloggers. „Ik krijg er soms kritiek op, maar ik zie mijn baard als mijn signature look,” zegt hij. „Tegenwoordig heb je ook mensen als Conchita Wurst.” In zijn dagelijkse leven als visagist bij MAC Cosmetics draagt hij wenkbrauwpotlood, foundation, concealer, bronzer, blush en soms lipstick. Zijn publiek bestaat vooral uit jongeren tussen 18-24 jaar, de meesten vrouw. Volger Misk Ayroud (26): „Het leuke aan Jerrel is dat hij heel transparant en eerlijk is tegenover zijn volgers. Er is helaas nog steeds een stigma op mannen die make-up dragen, vooral in Nederland. Jerrel stelt zich kwetsbaar op en dat is voor mij reden genoeg om hem te steunen.”

Een wenkbrauw-tutorial van Jerrel Baumann.



Shay Bakridi (22) volgt al lange tijd Kenrick Nicolaas’ tips en instructievideo’s. „Hij is een voorbeeld voor andere jongens die van make-up houden, maar bang zijn om nageroepen te worden op straat. Of erger: in elkaar geslagen worden.” Nicolaas probeert vooroordelen weg te nemen in videoserie Man Up, waarin hij bekende mannelijke YouTubers opmaakt. In de eerste aflevering was dat vlogger DiiggyS, die hetero is. „Dit zijn mensen met een grote invloed op jongeren”, zegt Nicolaas. „Ik wil laten zien dat make-up normaal is.”