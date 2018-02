Fietsend strijdt Saakasjvili verder tegen de Oekraïense regering

De gehuurde fiets van Micheïl Saakasjvili is nogal een gammel ding. Ook het slot gaat niet zo lekker, maar de oud-president van Georgië haalt er zijn schouders over op. Net als over het drukke Amsterdamse verkeer. Binnenkort laat hij zijn Oekraïense fiets overkomen. En anders staat er nog wel eentje in Terneuzen, waar zijn schoonfamilie woont en hij en zijn vrouw Sandra Roelofs een woning hebben.

In een café op het Damrak, achter een glas wijn en een bord soep, laat de Georgisch-Oekraïense banneling zijn Nederlandse identiteitskaart zien: regulier bepaalde tijd, afgegeven in januari, geldig tot 2022. De politicus, die maandag Oekraïne werd uitgezet en woensdag voet op Nederlandse bodem zette, is al benaderd door de Nederlandse Speakers Academy, dus over inkomsten maakt hij zich geen zorgen. Zijn Zeeuwse vrouw Sandra, die de afgelopen jaren in Georgië woonde maar regelmatig Nederland bezoekt, is van plan zich bij haar man te voegen en een proefschrift te schrijven, zo vertelt de politicus. Voor hun jongste zoon Nikoloz zal een school worden gezocht, in Nederland of elders. En Saakasjvili wil Nederlands leren, hij begrijpt het al vrij goed. „Het was thuis de geheime taal van Sandra en de kinderen.”

Woensdag landde Saakasjvili, vergezeld door zijn Nederlandse advocaat, plotseling vanuit Warschau op Schiphol. Daar was hij terechtgekomen nadat een Oekraïens arrestatieteam hem maandag had ingerekend, terwijl hij in een Kievs restaurant aan de thee zat. Zelf noemt hij de arrestatie een ontvoering. „Ik kreeg een kap over mijn hoofd en werd met mijn hoofd naar beneden in een vliegtuig geduwd, waarheen vertelden ze me niet. Ze dreigden me dood te schieten, maar ik zei go to hell.”

En nu vestigt de heetgebakerde politicus, die het de afgelopen jaren met Georgië, Rusland en Oekraïne aan de stok kreeg, zich in Nederland. Dat scenario hadden hij en zijn vrouw al langer in voorbereiding, vertelt hij terwijl hij zijn soep naar binnen slurpt. „Sandra heeft de afgelopen tijd iedere week een open ticket gekocht, zodat ze ieder moment kon vertrekken.”

Foto Roger Cremers

‘Sancties tegen Oekraïners’

Saakasjvili is niet van plan zich in Terneuzen terug te trekken. Integendeel, hij wil zijn strijd tegen de Oekraïense president Porosjenko – die hem in 2015 naar Oekraïne haalde om corruptie en misdaad te bestrijden – vanuit Nederland voort te zetten. De vete begon toen Saakasjvili Porosjenko van corruptie beschuldigde, waarop die hem zijn paspoort afpakte en op zijn beurt betichtte van samenspannen met Rusland. „Zeg nou zelf, als ik dat had gedaan, dan hadden ze me moeten berechten in plaats van het land uitzetten. Er is maar één verklaring: ze hebben geen zaak!”

De snelheid waarmee Saakasjvili zijn verblijfsvergunning (MVV) heeft ontvangen, op basis van gezinshereniging, roept bij experts vragen op. Saakasjvili lijkt niet aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Niet alleen is zijn gezin (nog) niet in Nederland en draagt hij geen verantwoordelijkheid voor de opvoeding van zijn kinderen, ook werd de oud-president in zijn vaderland Georgië vorige maand bij verstek veroordeeld tot 3 jaar cel wegens machtsmisbruik. In een reactie stelt het ministerie van Veiligheid en Justitie dat aan alle voorwaarden is voldaan en dat voor Saakasjvili dezelfde regels gelden als voor ieder ander.

Saakasjvili, die sinds vorig jaar een oppositiepartij leidt, is vast van plan zijn politieke campagne in Oekraïne voort te zetten. Hij plant een tour langs Europese hoofdsteden om te lobbyen voor sancties tegen Oekraïense officials. Hij wil dat Europa visa weigert van corrupte officials en dat hun tegoeden worden bevroren. Hij heeft er vertrouwen in dat hij Brussel voor zich zal weten te winnen. „Er is een associatieverdrag met Oekraïne, wat betekent dat Europese regels moeten worden toegepast.”

Voor hij op de foto gaat, wil hij nog kwijt dat hij solidair is met ex-minister Halbe Zijlstra, die maandag aftrad na een leugen over zijn aanwezigheid in de datsja van Poetin. „Ik heb Poetin verschillende malen gesproken, ook in zijn datsja. Ik kan u verzekeren dat alles wat Zijlstra vertelde, Poetin ook aan mij heeft verteld. Wat die Shell-baas ook zegt. De Nederlanders hebben sowieso een realistische kijk op Rusland.” Dan stapt hij op de fiets en slingert het verkeer in.