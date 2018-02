Russische journalist Ali Feruz vertrekt naar Duitsland

Ali Feruz, de Russisch-Oezbeekse journalist en homorechtenactivist die sinds augustus vorig jaar in een Russisch detentiecentrum verbleef, is donderdag op het vliegtuig naar Duitsland gestapt. Dat land heeft hem een voorlopige verblijfsvergunning verleend.

Feruz’ vertrek volgt op maandenlange onzekerheid: de Russische autoriteiten dreigden hem uit te zetten naar Oezbekistan, waar hij enkele jaren woonde en wegens verdenking van ‘terrorisme’ werd gemarteld. De kans werd door mensenrechtenorganisaties groot geacht dat hij opnieuw zou worden gemarteld. Na tussenkomst van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die de zaak in behandeling nam, werd zijn zaak in Rusland herzien.

Eerder zei Feruz tegen NRC dat hij vergeefs om hulp had aangeklopt bij de Nederlandse autoriteiten. Nederland ontkent dit.

De in Rusland geboren Feruz, wiens echte naam Choedoberdi Noermatov, is, werd de afgelopen maanden vastgehouden in een centrum voor illegale migranten in Moskou. Na enkele rechtszaken en een intensieve lobby van activisten en journalisten tot op het hoogste politieke niveau, besloot een Russische rechter begin deze maand dat hij alsnog naar een veilig derde land mocht vertrekken.

Eerder weigerde Rusland Feruz asiel te verlenen. Hij zou tevens illegaal gewerkt hebben voor de krant Novaja Gazeta.

Vanochtend vertrok Feruz, die openlijk homoseksueel is, samen met zijn vriend richting Frankfurt. Tot op het laatste moment hielden zij er rekening mee dat Rusland hem alsnog illegaal naar Oezbekistan zou proberen te deporteren, zo vertelde een van Feruz’ vrienden telefonisch aan NRC.