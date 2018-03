Rusland: vijf Russen dood door Amerikaanse bommen Syrië

Bij bombardementen van het Amerikaanse leger op 7 februari in de Syrische provincie Deir es-Zor zijn vijf Russische staatsburgers omgekomen. Dat heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag bevestigd tegenover persbureau AP. Het is de eerste officiële uitlating van de Russische regering over het aantal Russische doden bij de bombardementen, meer dan een week geleden. Ook de Amerikaanse regering heeft tot nu toe geen uitlatingen gedaan.

De doden zijn vermoedelijk Russische huurlingen van de particuliere beveiligingsfirma Wagner-groep. Het bedrijf is volgens Russische media verantwoordelijk voor het beschermen van olievelden in Syrië.

Vorige week werd een kazerne van de Syrian Democratic Forces (SDF), een groep voornamelijk bestaande uit Koerdische strijders gesteund door de Verenigde Staten, aangevallen door milities gelieerd aan het Syrische leger. De Amerikanen, die adviseurs hadden in de kazerne, antwoordden met luchtaanvallen.

In eerste instantie werd er in Russische Facebookgroepen gesproken over bijna tweehonderd doden. Andere bronnen meldden tientallen doden; de hoog aangeschreven Russische onderzoeksgroep Conflict Intelligence Team sprak over acht geïdentificeerde doden.