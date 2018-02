Roda naar de rechter om afgekeurde goal

Roda JC legt zich niet neer bij de uitschakeling in de kwartfinale van het bekertoernooi. De Limburgse club heeft een kort geding aangespannen tegen de KNVB vanwege een afgekeurd doelpunt in de slotfase van de wedstrijd tegen Willem II.

Volgens Roda werd die goal na ingrijpen van de videoscheidsrechter ten onrechte afgekeurd. Het stond toen 2-2 en Willem II won de wedstrijd op 1 februari uiteindelijk na strafschoppen. Directeur Wim Collard wil nu dat het duel vanaf de 83ste minuut wordt overgespeeld met een voorsprong van 3-2 voor Roda.

Scheidsrechter Dennis Higler keurde het doelpunt op advies van de videoref af, omdat Roda-speler Mikhail Rosheuvel in aanloop naar de goal hands maakte. Maar volgens Roda was die beslissing onrechtmatig, omdat Willem II eerst weer balbezit had gekregen na die handsbal. De club had er al over geprotesteerd bij de KNVB, maar de voetbalbond wees dat bezwaar af.

❌ | Roda JC lijkt op 2-3 te komen maar de videoref besluit anders.#wilrodhttps://t.co/YgWCUryCmN pic.twitter.com/iCNZ6efut5 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 1 februari 2018

Voor Roda staat niet alleen de sportieve eer op het spel. Het missen van de laatste vier betekent ook een verlies aan inkomsten.

Willem II speelt als winnaar van het duel met Roda in de halve finale uit tegen Feyenoord. Het kort geding dient donderdag 22 februari in Utrecht, zes dagen voordat de halve finale op het programma staat.