30 jaar en tbs voor hotelmoord Arnhem

De man die in maart 2017 in een hotel in Arnhem twee mensen vermoordde, is woensdag door de rechter in Arnhem veroordeeld tot dertig jaar celstraf. Ook is René de L. opnieuw tbs met dwangverpleging opgelegd. Het is na levenslang de zwaarste straf die in Nederland kan worden opgelegd. Volgens De rechter heeft De L. zich schuldig gemaakt aan een gepland en ernstig misdrijf. De uitspraak is conform de eis van het Openbaar Ministerie. Twee dagen na de moorden werd De L. gearresteerd. Hij was gevlucht uit een tbs-kliniek. (NRC)