Premier van Ethiopië stapt op

Hailemariam Desalegn, de premier van Ethiopië, heeft zijn ontslag ingediend, schrijft persbureau Reuters. Zijn vertrek volgt op jaren van politieke en maatschappelijke onrust in het land, dat het economisch wel goed doet.

In een tv-toespraak zei hij donderdag:

“Door onrust en politieke crisis zijn vele levens verloren gegaan en veel mensen ontheemd geraakt. Ik zie mijn ontslag als essentieel om hervormingen door te kunnen voeren die zullen leiden tot vrede en democratie.”

Desalegn zegt dat hij zal aanblijven als regeringsleider totdat het parlement een opvolger heeft gekozen.

Landrechten

Sinds oktober 2015 vinden grote protesten plaats, die voor een groot deel draaien om landrechten. Een van de aanleidingen was de uitbreiding van hoofdstad Addis Abeba. Daarvoor moest de grote etnische bevolkingsgroep Oromo land inleveren. Bij de antiregeringsdemonstraties vielen honderden doden en duizenden gewonden.

Betogers namen later lokale bestuursraden over en politieagenten sloten zich bij de protestanten aan. Ook Nederlandse kweekbedrijven werden bestormd en bestolen.

Toen een volksopstand dreigde, riep Desalegn in 2016 de noodtoestand uit. Bij de demonstraties werden duizenden mensen opgepakt, onder wie oppositieleiders Bekele Gerba en Merera Gudina, partijleider van het Oromo Federalistische Congres, en journalisten. De noodtoestand werd vorig jaar weer opgeheven.

Koerswijziging

Begin januari liet de regering duizenden politieke gevangenen vrij en sloot zij het beruchte detentiecentrum Makelawi in Addis Abeba om de spanningen te verminderen. De stap werd gezien als voorbode van een radicale koerswijziging binnen het repressieve regime van Desalegn. Zo sprak de regering nooit eerder over „politieke gevangenen”, maar over criminelen en terroristen. Ook oppositieleider Gudina werd vorige maand vrijgelaten.

Desalegn (52) was van 2010 tot 2012 vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en volgde in 2012 Meles Zenawi op als premier. Ook werd hij dat jaar verkozen tot leider van de regeringspartij, het Ethiopisch Volksrevolutionair Democratisch Front. In Ethiopië wonen zo’n 100 miljoen mensen.