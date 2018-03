Politie houdt grote actie tegen drugs op dark web

De politie heeft woensdag en donderdag zevenendertig mensen bezocht die drugs hadden besteld via het zogeheten dark web, dat alleen via speciale software toegankelijk is. Een 25-jarige man uit Wilp die 150 xtc-pillen had besteld is als enige aangehouden.

Het Openbaar Ministerie gaat beslissen of hij en de zesendertig anderen vervolgd worden. Het draait voornamelijk om mannen van tussen de 20 en 30 jaar oud. Zij bestelden de drugs via de criminele marktplaats Hansa Market.

De actie was onderdeel van een gezamenlijk optreden van de Nederlandse en Amerikaanse politie. Tegelijkertijd zijn ook in de VS ook mensen in hun huis bezocht die drugs bestelden via het dark web.

Afgelopen zomer nam de politie met een internationale gecoördineerde actie Hansa Market over en deze actie vloeit daaruit voort.

Volgens Het Trimbos-instituut is het oprollen van online marktplaatsen geen goede aanpak: ‘Platleggen drugshandel op internet werkt averechts’

De politie wil de mensen die het bezoekt laten merken dat ze niet zo anoniem zijn op het dark web als ze misschien denken, zegt projectleider Nanina van Zanden van het darkweb team van de politie:

“Het mag duidelijk zijn dat het darkweb geen criminele vrijplaats kan zijn waar ieder toezicht van de overheid ontbreekt. Deze ‘knock and talk’-actie laat zien dat niemand ervan uit kan gaan anoniem te blijven op het darkweb.”

Een woordvoerder van de politie zegt tegen ANP dat er nog meer acties zullen volgen tegen mensen die bestellingen hebben gedaan via Hansa Market.