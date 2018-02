Parlementariër Sint-Maarten opgepakt voor fraude en corruptie

Agenten van een anticorruptie-eenheid hebben woensdag op Sint-Maarten een parlementariër opgepakt op verdenking van fraude en corruptie. Dat heeft het Openbaar Ministerie op het eiland bekendgemaakt. Het gaat om Frans Richardson, leider van de United St. Maarten Party (USP).

De aanklager verdenkt Richardson ervan dat hij steekpenningen heeft aangenomen en belastingfraude heeft gepleegd. Daarnaast zou hij hebben deelgenomen aan “een criminele organisatie gericht op het werven van stemmen voor zichzelf” - verkiezingsfraude dus.

De arrestatie van Richardson valt binnen een onderzoek naar fraude en corruptie in de haven van Sint-Maarten. Volgens persbureau ANP zou de Belastingdienst door schimmige deals zo’n 6 miljoen Antilliaanse gulden (ongeveer 3 miljoen euro) zijn misgelopen.

Andere USP’er voor de rechter

Vorige week verschenen al zeven verdachten in de zaak voor de rechter. Onder hen was Chanel Brownbill, een ander parlementslid van de USP. De partij veroverde bij de verkiezingen in 2016 drie van de vijftien zetels in het parlement. Daarmee is de USP de derde partij van Sint-Maarten.

Afgelopen december stemde het parlement in met de oprichting van een Integriteitskamer, die de corruptie op Sint-Maarten moet tegengaan. De instelling was een voorwaarde voor de 550 miljoen euro die de Nederlandse regering beschikbaar heeft gesteld voor het herstel van de door orkaan Irma aangerichte schade.

Een week nadat het parlement de Integriteitskamer had geaccepteerd, trok de beoogde premier van de interim-regering zich terug. Deze Franklin Meyers zou de afgetreden William Marlin vervangen, maar bij een screening kwamen zijn dubieuze zakelijke contacten en “ongebruikelijke” financiële transacties aan het licht.

Leona Marlin-Romero is nu interim-premier van Sint-Maarten. Op 26 februari zijn er vervroegde verkiezingen.