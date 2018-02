Oud-staatssecretaris Gerard Wallis de Vries (81) overleden

Voormalig VVD-staatssecretaris Gerard Wallis de Vries is op 8 februari thuis op 81-jarige leeftijd overleden, heeft zijn familie donderdag bekendgemaakt. Hij is inmiddels in besloten kring gecremeerd. Na zijn politieke carrière was hij onder meer voorzitter van de AVRO.

Wallis de Vries was vanaf januari 1978 staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in het kabinet-Van Agt I. In die functie was hij medeverantwoordelijk voor het uitbreiden van het aantal Nationale Parken in Nederland met onder meer de Biesbosch, De Groote Peel en de de duinen van Texel en Schiermonnikoog.

Ook verdedigde hij in 1980 samen met VVD-minister Chris van der Klauw het besluit om de Nederlandse sportbonden op te roepen de Olympische Spelen van Moskou te boycotten.

Loopbaan voor en na de politiek

De latere staatssecretaris werd in 1936 in Batavia in Nederlands-Indië geboren. In zijn studententijd werd hij al lid van de JOVD, de jongerenafdeling van de VVD.

Zijn werkzame leven begon hij als hoofdambtenaar bij toenmalig post- en telefoonbedrijf PTT. In 1972 maakte hij de overstap naar de politiek. Eerst als lid van de gemeenteraad in Den Haag en daarna van 1974 tot 1978 als wethouder.

Na zijn periode op het Binnenhof was hij maar liefst vijftien jaar voorzitter van de AVRO. Als baas bij de publieke omroep wilde hij meer marktgericht gaan werken. Zo probeerde hij samen met de TROS en Veronica de (half-)commerciële zender ATV op te richten. Maar dat stuitte destijds op onwil van de andere publieke omroepen en van de politiek.