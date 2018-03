Ook na een software-update is het gesjoemel nog niet uit de VW-diesels

Ook mét een update is een dieselauto van Volkswagen nog steeds een sjoemeldiesel. De nieuwe software die nu in 166.000 Volkswagen-auto’s in Nederland wordt gezet, verandert de auto niet in een voertuig dat schoon genoeg is.

Al is de speciale teststand waarmee Volkswagen fraudeerde er wel uit, toch vonden onderzoekers van onderzoeksinstituut TNO en goedkeuringsinstantie RDW na installatie nog steeds „afwijkend emissiegedrag”. Dat blijkt uit de correspondentie tussen RDW en TNO die op verzoek van de Tweede Kamer in 2016 een ‘second opinion’ moesten geven over de update. Stichting Volkswagen Car Claim, een claimclub voor autobezitters, vroeg de correspondentie op met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Uit de stukken blijkt dat tijdens sommige testritten de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden hóger is dan voor de update. Ook lijkt de uitstoot af te hangen van de temperatuur van de lucht en van de motor. Die vreemde resultaten krijgen geen aandacht in de beoordeling. Auto’s blijven tijdens sommige testritten tot wel vijf keer de toegestane limiet aan stikstofoxiden uitstoten, wat ook niet expliciet wordt vermeld.

Ondanks dat concludeert de RDW dat dieselauto’s van Volkswagen mét update „aan alle wettelijke normen” voldoen. De mailwisselingen laten zien dat dit oordeel alleen mogelijk is doordat de RDW de opdracht van de Tweede Kamer zeer beperkt opvatte en alle vreemde vondsten onbesproken liet.