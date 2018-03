Ontslagen Oliseh met veel kabaal weg bij Fortuna

Sunday Oliseh (43) heeft de clubleiding van Fortuna Sittard beschuldigd van „illegale activiteiten” nadat hij woensdag op non-actief is gesteld. „Wegens mijn weigering om [...] de wet te overtreden” heeft „de buitenlandse eigenaar besloten mij van mijn trainerstaken te ontheffen”, tweette hij. Oliseh wil zijn teksten desgevraagd niet toelichten. „Het is nu aan juristen.”

De aantijging van illegale activiteiten werpt de club verre van zich, maar een officiële reactie op de uitlatingen van Oliseh zou pas volgen in de loop van donderdagochtend. „Wij hebben een sterke zaak”, aldus de woordvoerder over het ontstane conflict. Zijn advocaat Sandy Emons zegt dat Oliseh zich niet bij een ontslag neerlegt en ze spant namens hem een arbitragezaak aan. Ook zij wil niet ingaan op de woorden van haar cliënt op Twitter. „Dat is zijn verklaring.”

Fortuna is sinds 2016 in handen van de Turk Isitan Gün. In Oliseh leek de coach gevonden die promotie kon verwezenlijken. De Nigeriaanse oud-bondscoach en voormalig Ajacied bezorgde Fortuna in januari de eerste ‘prijs’ in ruim 22 jaar: een periodetitel en daarmee play-offs om promotie.

Een maand later vertrekt hij met donderend geraas. Fortuna stelt dat „verwijtbaar handelen gedurende langere periode door de trainer jegens meerdere personen in de organisatie” grondslag is voor het op non-actief stellen. De woordvoerder wil niet in detail treden. Zowel spelers al medewerkers zouden niet langer met hem kunnen werken door „ontoelaatbaar handelen” van de coach.

Oliseh bestrijdt dit laatste. „Als iemand zijn werk niet goed doet, zeg ik daar wat van. Maar als ik een verstoorde relatie had, hoe kan het dan dat we het beste voetbal in de league speelden? Dit zijn geen miljonairs hè? Het draait om de band tussen coach en speler. Als ik geen goede relatie had met de spelers, hadden we ook niet zeven keer achter elkaar gewonnen.” Oliseh kritiseerde de clubleiding kort na de winterstop openlijk. „Twaalf spelers is te weinig voor de top”, zei hij na de eerste van vier nederlagen. Oliseh nu: „Ik mocht niet eens suggesties doen voor nieuwe spelers.”

De club stelt dat recente sportieve resultaten geen rol hadden in de besluitvorming. De nummer drie in de eerste divisie speelt vrijdag thuis tegen Telstar, met hoofd jeugdopleiding Claudio Braga als interim hoofdcoach.

Correctie (15 februari 2018): In een eerdere versie van dit artikel stond dat vrijdag koploper NEC wacht. Die wedstrijd is een week later. Vrijdag speelt Fortuna Sittard thuis tegen Telstar.