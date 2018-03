Nigerianen moeten olielekken Shell aanvechten in eigen land

Een groep Nigerianen heeft bot gevangen bij het Britse hof in een zaak over olielekken tegen Shell. De Britse rechter zag ook in hoger beroep geen redenen de zaak in Groot-Brittannië te behandelen. Een jaar eerder kregen vertegenwoordigers van de lokale gemeenschappen Ogale en Bille ook al nul op het rekest bij een Britse rechter. Ze hoopten de Brits-Nederlandse olie- en gasreus buiten Nigeria om op te laten draaien voor schade door olielekken. Volgens de klagers vallen de Nigeriaanse activiteiten van Shell onder de verantwoordelijkheid van het moederbedrijf en zou daarom in Groot-Brittannië verantwoording af moeten worden gelegd. Shell heeft een belang van 30 procent in het Nigeriaanse dochterbedrijf SPDC. De Nigeriaanse overheid heeft het grootste belang in de joint venture. (Reuters/ANP)