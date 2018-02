Nostalgische eilandgevoelens van een schilderij

‘Al 48 jaar kom ik op Vlieland, vroeger samen met mijn ouders op de zeilboot, nu bewoon ik er zelf een huis. Zo’n tien jaar geleden zag ik in Badhotel Bruin in het dorp een expositie van Ellen Davidzon. Haar werk raakte me, ik herkende haar liefde voor Vlieland in haar schilderijen. Ik vond haar website, heb haar opgebeld en ben op bezoek gegaan in haar atelier in Amsterdam. Het klikte tussen ons, we hadden dezelfde leeftijd en hetzelfde Vlielandgevoel. Ook zij kwam er al sinds ze een klein meisje was, haar familie had er een vakantiehuis.

„In haar atelier heb ik toen dit schilderij uitgezocht, van het oude Badhuys aan het Noordzeestrand. Toen het in 1995 gebouwd werd, was het Badhuys het eerste permanente strandpaviljoen in Nederland. Als ik ernaar kijk, word ik er een beetje nostalgisch van. Ik heb daar met mijn kinderen zo veel plezier gehad. Vorig jaar is het Badhuys vervangen door een nieuw Badhuys: een mooi en mega-hip strandpaviljoen. Daardoor is dit schilderij met al mijn herinneringen mij nog dierbaarder geworden.

Nanth Hemken (48), jurist en mediator uit Apeldoorn, kocht het schilderij Badhuys op Vlieland van Ellen Davidzon (1971) Gekocht voor 3.500 euro in het atelier van de kunstenaar.

„Ik heb het doek nu zo’n tien jaar en elke keer dat ik ernaar kijk, word ik er nog blij van. Niet alleen vanwege het mooie schilderwerk maar ook vanwege het ‘eilandgevoel’ – het rondspattend schuim, de stevige wind en de prachtige luchten. Ik houd erg van die impressionistische stijl, ik ben niet zo van de moderne kunst. De ruige, steigerhouten lijst vind ik ook mooi. Die past er bij. Zelf jut ik ook graag hout van het strand om er wat leuks van te maken.

„Samen met mijn partner, een geboren Vlielander, heb ik in 2016 een oud en vervallen huis aan de Wadkant gekocht. Het had tien jaar leeggestaan en stukje bij beetje hebben we het opgeknapt. Daar hebben we dit schilderij als pronkstuk opgehangen. Zodat we ook een stukje Noordzee aan de muur hebben. Lang heeft het kunstwerk in mijn woonkamer in Apeldoorn gehangen, als een herinnering aan Vlieland. Nu heb ik het weer teruggebracht naar het eiland.”

