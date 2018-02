Nordic Walking

Een vriendin van mij is erg bang voor honden en wil van haar angst af. Daarom laten we samen de honden uit. We babbelen stug door, ondanks de gierende wind. Gehuld in lange zwarte hoofddoek en jas lijkt mijn vriendin op een reusachtige, fladderende vogel. Over twee weken heeft ze inburgeringsexamen. Er komen twee vrolijke pensionadostellen aan met nordicwalkingstokken. Hun gesprek verstomt en ze kijken alsof de polder brandt. Als het groepje voorbij is, vraagt mijn vriendin bezorgd: „Dat moet van de fysiotherapeut, misschien?” „Nee”, zeg ik, „dat doen ze voor de lol.” Het sportieve viertal loopt door, maar blijft haar ongegeneerd nastaren. „Goed om te weten voor mijn inburgeringsexamen”, besluit ze blij.

