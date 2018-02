Nederlandse multinationals profiteren van belastingwet Trump

Grote Nederlandse ondernemingen profiteren volop van de drastische verlaging van de Amerikaanse winstbelasting die het Congres eind vorig jaar heeft doorgevoerd.

Het profijt over 2017 loopt uiteen van enkele tientallen miljoenen euro’s tot 578 miljoen euro voor het Brits-Nederlandse voedingsmiddelen en zeepconcern Unilever en 554 miljoen euro voor verzekeraar Aegon, die meer dan de helft van zijn geld in de VS verdient. Dat blijkt uit de resultaten over het afgelopen jaar die het internationaal actieve Nederlandse bedrijfsleven de afgelopen dagen heeft gepubliceerd.

De meeste grote beursgenoteerde concerns hadden de buitenwereld niet eerder geïnformeerd over de omvang van hun Amerikaanse belastingmeevallers.

Het Amerikaanse Congres ging eind vorig jaar op voorstel van president Donald Trump akkoord met een verlaging van de winstbelasting van 35 procent naar 21 procent. Ter vergelijking: de Nederlandse winstbelasting is 25 procent.

De belastingverlaging geldt in de VS voor bedrijven én burgers en moet de economische groei aanwakkeren en de rol van de federale overheid in de economie terugdringen. De regering-Trump wil met de verlaging Amerikaanse bedrijven ook overhalen om hun buiten de VS opgepotte winsten terug te halen en in de VS te investeren. De vrees is echter dat de fiscale lastenverlichting ten goede komt aan financiële doelen zoals inkoop van aandelen en overnames en niet aan investeringen in fabrieken.

De belastingmeevallers voor Nederlandse bedrijven leiden ertoe dat de toch al stijgende winsten als gevolg van de hogere economische groei een extra impuls krijgen. Ingenieursbureau Arcadis becijfert zijn meevaller op 13 miljoen euro. Bij Heineken is dat 45 miljoen euro. Farmatoeleverancier DSM en de Rabobank geven geen precieze bedragen, maar hun voordeel valt te becijferen op 15 miljoen euro voor DSM en tientallen miljoenen bij de Rabo.

Tegenvaller voor Shell

De gestegen winsten leiden op hun beurt weer tot hogere dividenden en tevreden aandeelhouders. De belastingverlaging zal ook de komende jaren de winsten van grote Nederlandse bedrijven oppeppen. Aegon en uitzendgigant Randstad stellen al lagere Amerikaanse belastingen in het vooruitzicht voor 2018.

Alleen olie- en gasgigant Shell heeft tot nu toe in 2017 een tegenvaller geboekt wegens belastingverlaging. Het concern had nog oude verliezen op Amerikaanse activiteiten die gecompenseerd kunnen worden met toekomstige winsten. Het voordeel daarvan is echter veel minder geworden door de verlaagde winstbelasting. Dat kostte Shell vorig jaar 2 miljard dollar (1,6 miljard euro). Toch verwacht ook Shell de komende jaren te profiteren van het verlaagde belastingtarief.