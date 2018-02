Nederlandse jihadist zette mogelijk dood in scene

Een Nederlandse jihadist waarvan gedacht werd dat hij omgekomen was in Syrië, is waarschijnlijk toch nog in leven. Zijn advocaat Barbara Klunder bevestigt tegenover NRC na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat ze donderdag een mail heeft ontvangen van Marouane B. (23) uit Arnhem. Afgelopen december zou hij om veiligheidsredenen een overlijdensbericht naar buiten gebracht hebben.

Normaal gesproken had de advocaat contact met de jihadist via een ander kanaal: “Ik kan het dus niet honderd procent bevestigen. Het lijkt er wel op dat hij in leven is.” In de mail staat volgens Klunder dat B. op twee december met opzet valse informatie de wereld in heeft gebracht over zijn overlijden zodat hij makkelijker kon vluchten naar Turkije.

Ook zegt de advocaat dat B. van plan is om naar Nederland te komen. Als hij daartoe besluit wordt hij meteen vastgezet. In maart volgt een rechtszaak tegen de jihadist vanwege zijn activiteiten in Syrië. Hij wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Volgens het OM heeft B. onder meer in een WhatsApp-gesprek met een vriend gezegd dat hij iemand heeft onthoofd.

B. wil proces bijwonen

Klunder weet niet waar B. zich op het moment bevindt. Eerder heeft de jihadist aangegeven dat hij zijn proces wil bijwonen, maar zijn advocaat verwacht niet dat hij op tijd terug in Nederland zal zijn.

Er zijn aanwijzingen dat B. was aangesloten bij terreurgroep Islamitische Staat (IS), maar dat klopt volgens zijn advocaat niet. Sinds het einde van het zelfverklaarde kalifaat proberen jihadisten via Turkije de regio te ontvluchten.